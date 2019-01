Ex diputado del PP denuncia a la portavoz del PSOE en el Parlamento canario por decir que Vox representa “la bandera del odio, el machismo, la homofobia y la xenofobia”

Sigfrid Soria, afiliado de Vox y ex diputado del PP, ha presentado este viernes una denuncia en la Fiscalía de Arrecife contra Dolores Corujo, secretaria insular del PSOE de Lanzarote, por unas declaraciones en Biosfera TV en las que, la también portavoz del Grupo socialista en el Parlamento de Canarias, decía que Vox representa “la bandera del odio, el machismo, la homofobia y la xenofobia”.

Según Soria, el PSOE alienta actitudes antidemocráticas, como el hecho de fletar guaguas “para rodear delictivamente el Parlamento de Andalucía”, y esas actitudes contribuyen al gravísimo empleo de la violencia contra el patrimonio de Vox y a la integridad física de sus afiliados, según el texto de la querella. Según el ex del PP, con el PSOE, de los 40 millones previstos para violencia de género en 2018, solo ha llegado el tres por ciento a manos de las mujeres maltratadas.

Soria había convocado a los medios de comunicación en las puertas del Juzgado y estuvo acompañado por el presidente insular de Vox en Lanzarote, Fernando Bermejo, el presidente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Alejandro Gómez y el secretario insular, Jaime Canomanuel.

El denunciante señaló que Corujo podría haber cometido los delitos de odio injurias y calumnias. Preguntado sobre si Corujo le nombró personalmente, dijo que no pero que se dio por aludido como afiliado de Vox. “Al calificar así al partido nos califica a todos los afiliados; dicen que el que calla otorga y nosotros no vamos a callar”, señaló. Y añadió que los afiliados de Vox tienen madres, esposas, hijas y amigas pero también tienen amigos inmigrantes y amigos y amigas gays y lesbianas.

Por su parte, Alejandro Gómez dijo que “nos estamos acostumbrando a que se baje al barro y tenemos que defender el honor de nuestros simpatizantes” y consideró que se están produciendo “ataques permanentes en toda España y también en Lanzarote” contra su partido.

Sin cuenta de twitter por homófobo

Esta no es la única denuncia que ha elevado a los tribunales Sigfrid Soria en los últimos meses. También presentó una contra Carles Puigdemont y Carme Forcadell en septiembre de 2017. Poco después Twitter le cerró su cuenta, según explicó él mismo, por sufrir una persecución por parte del “lobby gay” tras publicar un polémico tweet: “Quejarte por haberte llevado un palo siendo okupa el 1-O es como quejarte por tener SIDA cuando lo haces a pelo siendo gay”

Precisamente, los motivos de suspensión de una cuenta en esta red social aluden al “incumplimiento de la norma de uso que prohíbe difundir amenazas violentas, acoso o comportamientos que inciten al odio, fomentar la violencia contra otras personas, ataques o amenazas racistas o de tipo sexual, entre otros".

Una denuncia política

La secretaria insular del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, ha acusado a VOX y a su representante insular, Sigfrid Soria, de presentar la denuncia para buscar notoriedad y con la intención de "amordazar la crítica legítima que merecen sus antidemocráticas propuestas". “El verdadero problema no está en mis manifestaciones, sino en que la ideología de VOX es machista, xenófoba y racista y considero que la obligación de cualquier persona con valores democráticos es denunciar permanentemente ese tipo de propuestas”, ha manifestado Corujo.

La líder de los socialistas lanzaroteños ha recordado que esas consideraciones no se corresponden tan solo con una opinión personal, sino que son compartidas incluso por los principales medios de comunicación y partidos democráticos del ámbito europeo, quienes han manifestado su preocupación por la entrada del partido de ultraderecha en el Parlamento de Andalucía de la mano del Partido Popular y Ciudadanos.

“Vox da cobertura política al machismo criminal al relativizarlo y no debería tener el amparo de ningún otro grupo político. Los cálculos electorales no pueden realizarse dando la espalda a la lucha por la igualdad y en contra de los derechos de las mujeres”, señaló Corujo quien añadió que la interposición de esta denuncia no va a conseguir atemorizarla.

“Como mujer, como demócrata, como responsable político, considero un deber ineludible denunciar de manera contundente la ideología del rechazo al diferente y el machismo. A quienes relativizan la violencia de género y tratan de esconderla, camuflada en una genérica violencia familiar, tengo que decirles que no van a conseguir ni un milímetro de espacio de impunidad. No nos callarán.”, ha finalizado.