Feijóo ve “exótico” que la oposición gallega le pida explicaciones por los favores electorales al PP en Venezuela

"Que un dirigente socialista le pida explicaciones al PP sobre Venezuela no deja de ser una cosa muy exótica”. "La campaña no podía empezar con un humor tan potente”. Así se ha pronunciado este viernes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al ser preguntado por la oposición en Galicia, entre ellos el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, por la información revelada por Canarias Ahora y eldiario.es de que la embajada española en Venezuela destinara dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016 y, una vez detectado el agujero por el Tribunal de Cuentas, el secretario general de Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, propusiese taparlo con fondos de una fundación pública.

Según el Tribunal de Cuentas, unos 300.000 euros que debían ir destinados a ayudas de emergencia social para los españoles residentes en Venezuela fueron cambiados en el mercado negro de manera que el importe correspondiente al cambio oficial sí fue destinado a ese fin, pero el diferencial obtenido al recurrir al mercado paralelo acabó siendo empleado en reparaciones de sedes sociales de hermandades u hogares regionales durante los años electorales de 2015 y 2016.

Este viernes, según recoge el periódico Praza, los grupos de la oposición en Galicia coincidieron en reclamar explicaciones a Feijóo por la actuación de Rodríguez Miranda, que llegó a ser número 3 del PP gallego. "Si hay alguna cosa, el que lo haya hecho tendrá que aclararla”, ha afirmado.

El presidente de la Xunta dijo no conocer la información por la que fue preguntado: “Ni sé de lo que me habla, ni me preocupa en absoluto ninguna información al respecto", al tiempo que sostuvo que seguirá "defendiendo la libertad en Venezuela, le guste a quién le guste, y a los 40.000 gallegos que viven en Venezuela, el que quiera desviar la atención es su problema”.