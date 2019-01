Fernando Clavijo visita Marruecos con la intención de estrechar los lazos comerciales con el país vecino

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha comenzado este lunes un viaje a Marruecos acompañado de una nutrida delegación empresarial con la que trata de impulsar una relación comercial en ámbitos como el turismo, la logística, la pesca o las energías renovables. Clavijo ha iniciado su viaje en Casablanca, capital económica del país y donde tiene su sede la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM), para exponer en la sede de la patronal la pujanza de la economía canaria y las oportunidades de complementariedad con Marruecos con un espíritu de "todos ganan".

El presidente ha destacado, por ejemplo, los 15,5 millones de turistas que Canarias recibió en 2018 (año en el que Marruecos recibió 12 millones, el país con más visitantes de toda África) o el salto de las renovables, que en solo tres años han pasado del 8 al 20% del "mix energético" en las islas; en estos dos ámbitos, además de otros muchos, Canarias tiene mucho que aportar.

Los 300.000 residentes marroquíes que viven en Canarias y los 100.000 pasajeros que el año pasado volaron con las diferentes conexiones que unen Canarias con Marruecos no ocultan otra realidad, y es que las importaciones canarias desde Marruecos fueron solo el 0,4% del total de las españolas entre enero y noviembre de 2018, mientras que las exportaciones canarias fueron el 0,3% del total.

Con ánimo de revertir esta situación, Clavijo ha emprendido uno de los viajes con mayor despliegue político y empresarial de su legislatura, que continuará mañana en Rabat con varias reuniones con ministros de distintos ramos. Pero la reunión de este lunes con de los dirigentes políticos y empresariales con la patronal marroquí ha tratado de sentar las bases de unos contactos más intensos y frecuentes en el futuro, y los representantes de setenta compañías, canarias y marroquíes, han expuesto en una larga mesa redonda las abundantes oportunidades que se abren para el comercio y el desarrollo bilateral.

Aunque la conectividad entre Canarias y Marruecos ha mejorado mucho en los últimos años gracias a los vuelos de Binter y de Royal Air Maroc, el consejero canario de Economía, Pedro Ortega, ha reconocido que el mayor obstáculo a un desarrollo comercial natural entre Canarias y su vecino más cercano es la falta de una línea marítima directa.

En este sentido, el puerto de Tarfaya, el más cercano de Marruecos a Canarias (63 millas náuticas desde Puerto del Rosario, en Fuerteventura), ha terminado una ambiciosa reforma que lo ha habilitado para recibir barcos mucho más grandes, pero su inauguración se está retrasando.

Las navieras Fred Olsen y Armas aspiran a abrir líneas regulares entre Fuerteventura y Marruecos, lo que permitiría multiplicar el tráfico de pasajeros, pero sobre todo el de mercancías, según han puesto de relieve todos los empresarios participantes en la reunión mixta.

Polémica y críticas de Sí se puede

Por su parte, Hasan Derham, un empresario saharaui radicado en Las Palmas de Gran Canaria y productor de fruta y hortaliza en la región de Dajla, ha abogado por que los empresarios canarios "dejen de lado la política y los políticos" y se concentren en "el gran desarrollo de las provincias del Sáhara" en los últimos años. Con ello, Derham se refería al conflicto del Sáhara Occidental, que por otra parte no fue evocado por otros empresarios en la reunión pese a ser evidente que todo desarrollo económico y comercial entre Canarias y Marruecos pasará por esas provincias del Sáhara, situadas frente al archipiélago canario.

En este sentido, Sí se puede ha reprochado este lunes al presidente y al gobierno de CC en general, falta "de escrúpulos democráticos" al realizar su viaje a Marruecos "sin más contenidos que el de cerrar acuerdos económicos con el país vecino". Además, la organización ecosocialista recuerda en un comunicado que estos acuerdos no pueden infringir las prohibiciones de la Unión Europea sobre los recursos del Sahara.

Sí se puede reclama a Clavijo que mantenga “criterios exigentes a la hora de defender la agenda exterior de Canarias y que manifieste sin fisuras con su conducta el compromiso del pueblo canario con la democracia y con la paz”, asegura su portavoz, David Hernández.

A juicio de Hernández, Canarias no puede permitirse que su agenda exterior se construya al margen del derecho internacional, por eso reclama al presidente del Gobierno de Canarias que aproveche su viaje a Marruecos para exigir a las autoridades marroquíes un cambio de actitud en el caso del pueblo saharaui como condición previa para la continuidad de un programa de colaboración económica, educativa y cultural.

Asimismo, la organización ecosocialista asegura que “a pesar del barniz supuestamente democrático que ha tratado de aparentar el monarca alauí, la realidad es que los derechos humanos se conculcan cada día en Marruecos, no solo contra la población saharaui, también contra la ciudadanía marroquí, a la que no se le permite disfrutar de los derechos a la libertad de expresión y de circulación, mientras que los presos políticos no son atendidos en unas condiciones mínimas de respeto y garantía a su vida y su salud”