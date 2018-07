Fernando Clavijo invita a Francisco a ser el primer papa que visita Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha saludado este viernes al papa Francisco y le ha invitado a visitar el Archipiélago, después de participar en la misa que ofició en la Basílica de San Pedro dedicada a la inmigración y en el quinto aniversario de su visita a la isla italiana de Lampedusa.



"Pude saludarle y le entregué como regalo un libro de (José) Viera y Clavijo y le invitamos a la islas Canarias, donde nunca ha venido un papa. Imagino que le habrán invitado a muchos lugares, pero nosotros queríamos hacerlo", ha explicado.



Clavijo ha asistido a la misa en San Pedro tras ser invitado por los miembros de la ONG Proactiva Open Arms, a quienes se concedió la Medalla de Oro de Canarias en 2016, precisamente por su labor en la crisis migratoria del Mediterráneo.



El presidente canario ha resaltado que, en la homilía, el papa dio "una lección" sobre como se debe tratar la crisis de la inmigración al hablar del "Buen samaritano" y "animar a la integración".



"No me atrevería a decir que fue crítico con el Gobierno italiano, pero sí que en su discurso claramente no compartía políticas como las de ahora mismo en este país", ha apuntado.



Francisco ha denunciado la muerte de miles de personas en el Mediterráneo, a la vez que ha animado a los socorristas que se dedican a salvar las vidas de los inmigrantes en el mar, en un momento en el que Italia ha cerrado sus puertos a las ONG.



Clavijo ha destacado el mensaje del papa cuando habló de que la respuesta es la "solidaridad" y recordó que "nunca hay que olvidar que son personas que huyen de la muerte y de la miseria".



El presidente canario ha dicho que es necesario que llegue a Europa el mensaje de que "es algo más que un grupo de países con intereses económicos" y que es necesario que se recupere "la idea fundacional de una gran Europa solidaria".



"Es necesario una colaboración entre los países, de lo contrario no se va a solucionar el problema", ha defendido Clavijo, que ha añadido que hoy el papa ha hecho un llamamiento a que Europa sea "algo más".



Al respecto, ha indicado que en estos momentos "se está reflejando un incremento del flujo de inmigración al Mediterráneo occidental y al Atlántico", y se está trabajando sobre ello y continuando con los proyectos de cooperación con Mauritania y Marruecos.