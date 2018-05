Fernando Clavijo justifica la pobreza infantil en Canarias por culpa de la reforma laboral y la "herencia" de paro del PSOE

El PSOE y el PP reclamaron este martes al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, medidas para luchar contra la pobreza infantil en las Islas, a las que este no se ha comprometido, y ha contestado achacando la situación a la reforma laboral de los populares y a la herencia del último gobierno socialista.



El informe de Unicef sitúa a Canarias a la cabeza de la desigualdad infantil en España, 16 puntos porcentuales por encima de la media del país, por lo que el presidente del grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Asier Antona, reclamó en el pleno del Parlamento a Clavijo que dé prioridad a la erradicación de la pobreza de los niños en la ley de servicios sociales.



La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, también ha puesto de relieve este informe, elaborado en colaboración con las dos universidades públicas del Archipiélago, y ha pedido a Clavijo que aporte fondos a la enseñanza de 0 a 3 años, porque la escolarización es uno de los medios mas efectivos para luchar contra la pobreza.



Asier Antona insistió en que el presidente debe dar prioridad a la propuesta del PP para que en la futura ley de servicios sociales se incluya un plan propio de Canarias a favor de la infancia, porque es "vergonzante" que 150.000 niños y adolescentes canarios estén en situación de riesgo de pobreza o de exclusión social.



Para Dolores Corujo, es gravísimo que la pobreza lleve a muchas familias canarias a reducir el número de comidas mientras Clavijo bloquea "sistemáticamente" propuestas como financiar la educación de 0 a 3 años, un segmento en el que la tasa de escolaridad en las islas es la más baja de España.



El presidente ha dicho que no está satisfecho con los datos que refleja el informe de Unicef, pero ha asegurado que ha habido mejorías y avances.



Clavijo ha considerado que la pobreza infantil se produce por la baja renta de las familias, el desempleo, las bajas pensiones o los salarios escasos, por lo que si el PP "se lo quiere tomar en serio" debe derogar la reforma laboral y que el Estado financie la enseñanza de 0 a 3 años.



Además, acusó al PSOE de incoherencia, porque en el último gobierno socialista se produjo la mayor destrucción de empleo "de la historia de la democracia", hasta superar los cinco millones de parados, y de ahí derivan muchos de los problemas de la infancia.



Clavijo consideró que es necesaria la educación de 0 a 3 años, pero con la financiación del Estado y con una modificación legislativa, ya que el Gobierno de Canarias no puede asumirla porque supondría detraer recursos de otras políticas.



Sobre este asunto, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, en respuesta a otra pregunta del grupo Nacionalista Canario, ha avanzado que a final de año estará listo el borrador de la estrategia para la infancia y la familia.



Este documento, que utilizará como fuente el informe Unicef sobre la infancia en Canarias 2017 y se elaborará de forma consensuada con las universidades públicas, la Fecai, Fecam y otros grupos de profesionales, establecerá las líneas de trabajo del Gobierno de cara a los dos próximos años.



En su informe, Unicef Canarias instaba al Gobierno canario a elaborar un II Plan de Infancia y Familia ante el informe que ha efectuado sobre el riesgo de pobreza y exclusión social de la población infantil en las islas, que sitúa al archipiélago a la cabeza de España, al afectar a 149.000 niños y adolescentes.



Según este informe, el 41,6 % de la población infantil de las islas está en riesgo de pobreza o exclusión social, teniendo en cuenta el umbral autonómico, cifra que alcanza el 49,4% conforme al umbral estatal, cuando la media nacional está en el 32,9% y la de la Unión Europea en el 11%, según los datos referidos a 2016.



La pobreza infantil forma parte de la vida cotidiana de los barrios y de las familias, por lo que se precisan políticas públicas e inversión, según Unicef, que pide que el primer ciclo de educación infantil sea gratis para las familias con menos recursos.