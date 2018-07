Fernando Clavijo volverá a ser candidato a presidente del Gobierno de Canarias

El actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, buscará el próximo mes de mayo volver a repetir en el cargo después de que el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario le haya elegido por unanimidad como su candidato.

El partido ha cerrado filas con Clavijo, respaldándolo con 73 votos a favor y ningún voto en contra ni abstención. La decisión fue adoptada después de que todos los Consejos Políticos Insulares y Asambleas de Coalición Canaria hubieran refrendado el respaldo al actual presidente del Gobierno de Canarias, para ser el candidato de la formación nacionalista a la presidencia del Gobierno en los próximos comicios electorales de 2019.

En la actualidad sobre la figura de Fernando Clavijo hay dos sombras que podrían terminar con su investigación (imputación) por dos casos que se tramitan en los juzgados de La Laguna de su etapa cuando fue alcalde de la ciudad tinerfeña, justo antes de ser presidente del Gobierno. Son los conocidos como caso Grúas y caso Prórrogas.

Tras ser aclamado candidato, Fernando Clavijo inició su discurso con el agradecimiento al partido “que me ha respaldado siempre que lo he necesitado; en lo político y en lo personal. Y eso es algo que quiero agradecer públicamente, porque sin el partido no podría haber llegado hasta aquí”.

El actual presidente defiende que en su programa de futuro buscará lograr "una Canarias orgullosa de sus raíces, verde, sostenible, más justa y solidaria, donde pueda crecer y quedarse el talento que nace en esta tierra, con igualdad de oportunidades para todos los canarios vivan donde vivan”.

"Todavía tenemos 200.000 parados y un 30% de personas que viven al borde de la exclusión social”, recordó el candidato de Coalición Canaria, para quien “aún queda mucho trabajo por hacer y para poder hacerlo necesitamos que se siga respetando a Canarias, porque desde que se nos financia como a ciudadanos de primera empezamos a notar los resultados y mejoramos en todos los indicadores”.

La candidatura de Fernando Clavijo a la presidencia del Gobierno de Canarias para las Elecciones Autonómicas de 2019 ha contado con el respaldo de todos los Consejos Políticos Insulares y Asambleas de CC, que se han venido celebrando en la semana previa a la votación en el Consejo Político Nacional celebrado en Gran Canaria. Un proceso que el Secretario General de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, definió como “tranquilo y que ha permitido que el candidato haya podido conversar y atender a la militancia de todas las Islas y a los jóvenes del partido”. Barragán aseguró que “Fernando Clavijo cuenta con el apoyo de toda la organización para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias”.



El Secretario Insular de CC de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, señaló que el actual presidente del Gobierno de Canarias “es el candidato idóneo para continuar con un proyecto que ha conseguido grandes avances para Canarias en los últimos cuatro años”. En este sentido, se refirió a Fernando Clavijo como “el activo más importante que tiene Coalición Canaria en Canarias” y añadió que “el objetivo de CC es volver a ser la primera fuerza política en las Islas, y para eso el mejor candidato posible es Fernando Clavijo”.



También habló de equipo y de unidad la Secretaria Insular de CC en Lanzarote, Migdalia Machín. “La evolución de este Archipiélago ha sido posible gracias a Coalición Canaria; hay que tener responsabilidad, tomar decisiones adecuadas y tener un proyecto a largo plazo, un proyecto a futuro”.

Por su parte, el secretario general de Coalición Canaria de Tenerife, Francisco Linares, subrayó que el actual presidente de Canarias “es el mejor candidato no sólo de los nacionalistas, sino para el Archipiélago”, y le agradeció su labor en los últimos años al frente de la administración autonómica “por tu entrega, sacrificios, dedicación y capacidad de trabajo”.

Víctor Chinea, Secretario Insular de Coalición Canaria de La Gomera, señaló que el actual presidente del Gobierno de Canarias es “un candidato ideal y el que necesita en estos momentos nuestra organización política para continuar con el proyecto que ha iniciado hace tres años, período en el que ha tenido en cuenta las diversas realidades insulares y con el que ha venido alcanzando grandes avances para Canarias”.



Por su parte, la Secretaria Insular de CC de La Palma, Nieves Lady Barreto, señaló que desde el partido se avala esta candidatura con “la ilusión de consolidar el proyecto para Canarias que hemos comenzado”. El apoyo a Fernando Clavijo se hace “desde el convencimiento de que las ocho Islas Canarias somos diferentes, por lo que necesitamos políticas y acciones distintas para situarnos en la misma casilla de salida”, advirtió Barreto, para quien con Fernando Clavijo “se da continuidad al mejor proyecto para el Archipiélago, en el que las mejoras notables en la economía, educación, inclusión social, el empleo y la mejora de las infraestructuras están siendo protagonistas de su actual gestión”.



El Secretario Insular de CC de Fuerteventura, Mario Cabrera indicó que “tenemos una tarea muy importante por delante para que el desarrollo se encauce en torno a criterios de sostenibilidad y responsabilidad social. Para que la opinión de la isla sea determinante siempre que se hable de su futuro. Sin obediencias de ningún tipo, ni servilismos externos. En esta tarea confiamos en la solvencia que ya ha demostrado Fernando Clavijo y su equipo”.