Fernando Clavijo se reunirá con Pedro Sánchez a finales del mes de octubre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunirán algún día de la cuarta semana de octubre, según ha anunciado este lunes la portavoz del ejecutivo regional, Rosa Dávila, tras la celebración del Consejo de Gobierno.



Dávila ha confiado en que cuando se celebre ese encuentro, a partir del 22 de octubre, ya se hayan sustanciado y suscrito los convenios de infraestructuras entre ambas administraciones.



"Estamos preocupados por la marcha de los convenios", dijo Rosa Dávila, quien señaló que "no podemos esperar hasta la semana del 22 de octubre para suscribir unos convenios de colaboración que tienen que dar traslado a Canarias de los presupuestos del estado y que reflejan la agenda canaria".



La portavoz del ejecutivo afirmó que el Gobierno de Canarias tiene la esperanza de que a lo largo de septiembre se suscriban estos convenios y que "el presidente del Gobierno de España llegue con la tarea hecha a la reunión con el presidente Clavijo".



La portavoz hizo también un llamamiento a los grupos parlamentarios del Congreso, del Senado y del Parlamento de Canarias para la rápida tramitación de la reforma económica del Régimen Económico y Fiscal (REF).



La previsión es que el proyecto de ley de modificación de los aspectos económicos del REF quede aprobado este lunes en comisión en el Congreso de los Diputados y pasaría al Senado, tras lo cual se remitiría al Parlamento de Canarias para que emita un informe preceptivo antes de su entrada en vigor.



El consejero de Economía, Pedro Ortega, declaró tras el Consejo de Gobierno que confía en que el REF económico entre en vigor antes de que termine 2018, y mostró su satisfacción por los acuerdos alcanzados que permitirán la sustitución del vigente después de más de 20 años.



El nuevo REF económico reconoce la ultraperificidad de Canarias, es decir, que las limitaciones para su desarrollo son estructurales y permanentes, destacó Ortega.



También incluye la doble insularidad como criterio de modulación de las políticas económicas y que los recursos que las islas reciban con cargo al REF son "adicionales y complementarios" a la financiación autonómica, subrayó.



Además del REF, esta semana es importante para Canarias porque se debatirá en comisión en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía, antes de su paso por el Senado y su remisión al Parlamento de Canarias para que emita un informe, dijo la portavoz del Gobierno.



Rosa Dávila confió en que el nuevo Estatuto, que permite más capacidad de autogobierno a las islas, esté también aprobado a lo largo de este año.



En el Estatuto quedará fijado el criterio de que los recursos del REF son adicionales a la financiación autonómica lo que permitirá a Canarias no depender tanto de las decisiones del Gobierno de España, dijo.



Con el REF económico, el Estatuto y la desvinculación de la financiación autonómica del REF quedarían cumplidos tres de los principales objetivos de la legislatura, dijo Rosa Dávila, quien confió en que una eventual disolución de las Cortes no dé al traste con estos planes.



"De ahí la importancia de tener acuerdos con todos los partidos", dijo Dávila, quien recordó que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y por eso es importante la reciente reunión de Clavijo con el líder de los populares, Pablo Casado.



Rosa Dávila dijo que estas cuestiones son las que centran la atención del ejecutivo, al ser preguntada por la próxima comparecencia en el Parlamento del presidente canario para explicar su participación en el caso grúas.



"El presidente comparece a petición propia, lo hará con total tranquilidad" y dará "todas las explicaciones", adelantó la portavoz del ejecutivo, quien agregó que nada distrae la atención del ejecutivo en los temas importantes.