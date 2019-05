Ferraz otorga al PSOE canario plena autonomía para negociar un Gobierno "sin líneas rojas"

El candidato del PSOE a la Presidencia de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho este lunes que no tiene líneas rojas y que su partido en el ámbito federal le ha garantizado autonomía para negociar porque lo que ocurra en Madrid y lo que pase en Canarias se corresponden a “dos espacios diferentes”.



En declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión de la ejecutiva regional del PSOE canario para valorar los resultados electorales, Ángel Víctor Torres ha insistido en que esa autonomía para negociar está reservada para cada ámbito de actuación y ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, siempre que ha venido a Canarias se ha manifestado “a favor del cambio político”.



Preguntado por la relevancia que puedan desempeñar los dos escaños de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados y el papel que juega este hecho en la conformación del Gobierno en Canarias, Torres ha aseverado que la investidura de Sánchez la trabajará la ejecutiva federal del PSOE con independencia de que en Canarias se tomen las decisiones que correspondan en el ámbito autonómico.



“Sánchez pronto me felicitará como presidente de Canarias al igual que yo lo haré con él como presidente del Gobierno de España”, ha dicho el también secretario general del PSOE, quien ha agregado que cada uno tiene su espacio y que no habrá ningún tipo de interferencia sino “todo lo contrario” porque habrá “coordinación y trabajo”.



Con 25 diputados, ha dicho Torres, la Presidencia “no puede ser para otra fuerza política que no sea el PSOE” porque cualquier otra cosa es “tergiversar, anular, modificar y traicionar” lo que ha votado la ciudadanía.



En cuanto a “líneas rojas” ha dicho que “no las hay” y ha manifestado que pondrá encima de la mesa lo que su partido trasladó en la campaña electoral a través de un programa “de cambio para Canarias” en el que se prioricen la sanidad, la educación, las políticas sociales, la recuperación de las clases medias y se hagan modificaciones del presupuesto de 2019.



“Esas son las líneas rojas, quienes estén dispuestos a compartir con el PSOE esa modificación sustancial del presupuesto de 2019 serán bienvenidos a esta alianza de progreso”, ha resaltado Torres, quien, preguntado si incluía a Coalición Canaria en esa alianza, ha expresado que fue CC quien hizo ese presupuesto y que, por tanto, “tendrían que modificar lo que han planteado en 2019”.



Torres ha expresado que le gustaría que hubiese “un ejercicio de reflexión interna en CC” y que entiendan que los planteamientos y postulados que han hecho en la última legislatura “en absoluto han servido para redistribuir la riqueza en Canarias y que por eso la mayoría de ciudadanos ha apostado por el PSOE”.



Asimismo, Torres ha anunciado que iniciará la ronda de contactos con el resto de partidos, sin excluir a ninguno, después de “respetar” el día institucional de Canarias del próximo jueves 30 de mayo.



A partir de esa fecha, Torres se sentará con todos los líderes y pondrá encima de la mesa la “voluntad” de que Canarias tenga un mejor futuro y que, a partir de ahí, contará con quienes quieran apostar por ello con el objetivo de “un gobierno estable en los próximos años”.



“El mandato de la ciudadanía ha sido claro: quiere que sea el PSOE quien presida el Gobierno de Canarias”, ha opinado el secretario general de los socialistas canarios.



Torres ha admitido que ha habido “muchas llamadas” entre hoy y anoche y que ha hablado con todos los líderes de los partidos, pero que será a partir del jueves cuando se sienten “oficialmente” y pedirá encabezar el Gobierno como partido que ha ganado las elecciones.



El plan, ha agregado, es “responder” a lo que han decidido los canarios con su voto, que, según ha opinado, es que el PSOE presida Canarias.