Nueva Canarias promueve junto a otras fuerzas de izquierda una coalición para las elecciones europeas

Formaciones políticas de toda España, entre ellas Nueva Canarias, trabajan para impulsar una coalición plurinacional, de izquierdas, progresista, feminista y ecologista para concurrir a las elecciones europeas y reeditar la Primavera Europea de 2014, en la que entre otras fuerzas estaban Compromís, Equo y Chunta Aragonesista.



El objetivo es formar un "espacio político" en el que la izquierda plurinacional de España esté "representada de una forma clara", que apueste por una Europa social y que actúe como "muro de contención" ante "la amenaza de la ultraderecha".



Así lo han manifestado este viernes en Valencia representantes de estas formaciones antes de tener la "primera toma de contacto", en la sede de Compromís, para negociar esta posible coalición, definir su nombre y organizarse ante las próximas elecciones europeas.



En la reunión han participado miembros de Més per Mallorca, En Marea, Equo Andalucía-Iniciativa Andalucía o Izquierda Andalucista, que no estuvieron en la pasada coalición, junto a Compromís, Chunta Aragonesista, Nueva Canarias, Partido Castellano, Unidad del Pueblo Leonés, Coalición Caballas y Verds País Valencià, entre otras.



La cosecretaria de Organización de Compromís, Amparo Piquer, ha explicado que es "una primera reunión de trabajo" para reeditar la coalición europea de hace cinco años con una "coalicición plurinacional, de izquierdas, progresista, feminista y ecologista con organizaciones de todo el Estado español".



"En total hay catorce organizaciones pero está abierto y tenemos contacto con otras no presentes hoy", ha apuntado para indicar que quieren que estén presentes "muchas autonomías" porque el objetivo es hacer la coalición lo "más amplia posible".



Ha asegurado que se toman "muy en serio" los comicios europeos porque "en Europa se juega mucho" y la unión es "importantísima" para "continuar marcando las políticas" y si es posible, ampliar la representación.



El secretario de Relaciones Políticas e Institucionales de la Chunta Aragonesista (CHA), Gregorio Briz, ha abogado por seguir la línea de Primavera Europea porque ha hecho "políticas muy interesantes" y "eficaces", y ha valorado que cuantas más fuerzas políticas se unan será "mejor".



"Hay que crear un grupo político donde la izquierda plurinacional pueda estar representada de una forma clara, que apostemos por planteamientos de una Europa social y por supuesto, ante esta amenaza de la ultraderecha que en Europa se está produciendo y en España está llegando con este tripartito que parece que nos amenaza", ha dicho.



A su juicio, han de estar "en un punto de moderación" alejado del "extremismo del independentismo" que lleva "a situaciones de desprestigio a las fuerzas plurinacionales" que defienden el federalismo.



Ha incidido en que en Aragón han planteado una "entesa" como ha hecho Compromís en la Comunitat para "que toda la izquierda" vaya junta a las elecciones generales como "muro de contención".



"Lo que no puede ser es que se descalifique determinados movimientos en las autonomías porque el independentismo lo embadurna todo", ha lamentado para defender también que "no se puede estar siempre hablando de lo mismo, de Cataluña", sino impulsar el debate sobre sanidad, asuntos sociales o el encaje territorial.