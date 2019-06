García Egea: el PP habla con todo el mundo en Canarias, "no está todo dicho"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado este martes que su partido "está hablando con todo el mundo" en las negociaciones para conformar el nuevo Gobierno de Canarias, no solo con el PSOE, y que en esta comunidad "no está todo dicho", ni hay "nada cerrado, ni mucho menos".



En una entrevista en EsRadio, el número 2 del PP ha atribuido los pactos que los populares canarios ya han cerrado con el PSOE en lugares como el Cabildo de Lanzarote o el Ayuntamiento de Arrecife a que hay conversaciones con los socialistas en sitios pequeños y medianos donde "prima más la persona que el propio partido".



Por otra parte, ha informado de que existe un acuerdo para la constitución de las Asambleas tanto de Madrid como de Murcia, con Ciudadanos y Vox, con unas Mesas de ambas cámaras que "reflejen el resultado de las elecciones".



García Egea ha asegurado que las Mesas de las dos asambleas regionales tendrán mayoría de centro derecha, lo que ha sido una "cuestión de todos" los implicados, más allá de que ahora haya que trabajar en un acuerdo para la investidura de los Gobiernos madrileño y murciano.



García Egea ha apuntado a que los pactos para los parlamentos regionales pueden ser "el preludio" para los de Gobierno entre fuerzas de centro derecha porque están "en el camino correcto", pero aún es necesario hablar de programas porque hay cuestiones en las que los tres partidos no piensan "exactamente lo mismo".



Sobre la representación de los tres partidos en la Mesa de Madrid ha considerado que es bueno que todas las fuerzas estén presentes, algo que ha destacado que el PP siempre ha defendido y ahora Ciudadanos "ha dado muestras de entendimiento" para conseguirlo.