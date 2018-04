El Gobierno de Canarias modifica el plan para contratar a jóvenes en prácticas ante las sospechas de enchufismo

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha explicado este viernes que el Plan de Formación Práctica y Empleo no se ha puesto en marcha en el plazo previsto, en 2017, porque ante las críticas el Gobierno de Canarias ha preferido reiniciar los trámites y evitar así dudas.

La modalidad de contrato en prácticas en la Administración Pública dista del objetivo por el que fue creado este tipo de contrato (que la empresa privada hiciera fijos a los trabajadores después de este periodo). Además, como explicó Canarias Ahora en septiembre hay sospechas de enchufismo.

La trampa consistiría en colocar a estas personas durante dos años en la Comunidad Autónoma, después de ser seleccionados por el Servicio Canario de Empleo, sin necesidad de pasar un examen, tan sólo superando una entrevista. Tras este período en prácticas, los trabajadores podrían pasar a ser fijos si demandan ante la Justicia, una vía que suele ser habitual.



Cristina Valido, que ha comparecido en comisión parlamentaria a petición del grupo Socialista para hablar del citado plan y, según recoge Efe, ha denunciado que hablar de supuestas irregularidades sale "gratis" y ha insistido en que el programa no saldrá mientras haya sospechas.



La consejera ha hecho esas manifestaciones después de que la diputada del grupo Socialista y anterior responsable de ese departamento, Patricia Hernández, denunciase que en agosto del pasado año se llamó a muchos jóvenes para hacerles entrevistas y decirles que si eran seleccionados serían contratados.



Patricia Hernández ha indicado que el plan tenía un informe negativo de Función Pública y ha criticado que algunos jóvenes han renunciado a contratos de meses porque de aceptarlos perderían la posibilidad de éstas prácticas y ha opinado que es "irresponsable" que no sepan cuál es la situación.



La consejera ha replicado que Patricia Hernández había dicho, entre otras cuestiones, que el plan era para "meter a cachorros" del partido, y ha añadido que para garantizar que no ha hay irregularidades se han revisado las condiciones y el plan se ha enviado de nuevo a Función Pública.



Cristina Valido ha asegurado que el proyecto se ha corregido para asegurar que no hay margen de error y para que no se pueda decir que se trata de personas enchufadas.



La diputada del grupo Socialista Patricia Hernández ha asegurado que mantiene las dudas expresadas con anterioridad y ha añadido que el informe con advertencias de Función Pública es previo al proceso de selección.



Patricia Hernández ha preguntado los motivos por los que si hay dudas en este plan y se ha parado se ha puesto en marcha uno en el Cabildo de Tenerife, Inserta, que tiene los mismos requerimientos y pegas, y la selección la hace el Servicio Canario de Empleo.



Además, la diputada del grupo Socialista ha estimado que un procedimiento como éste no se paraliza por las dudas planteadas en el pleno del Parlamento regional.



La consejera ha asumido la responsabilidad de no seguir adelante para resolver las dudas planteadas por Función Pública respecto a las contrataciones, y ha agregado que otras administraciones han seguido adelante con los informes de sus organismos para la contratación en prácticas.



La diputada socialista ha asegurado que hay personas seleccionadas y otras en reserva, y ha señalado que la información de la ha dado el departamento que dirige la consejera, a lo que esta ha indicado que si a alguien se le ha pedido el número de cuenta se tomarán medidas.



Los diputados de los grupos Mixto, Melodie Mendoza, y Nueva Canarias, Luis Alberto Campos, han comentado que creían que el plan estaba en funcionamiento, y el segundo ha opinado que si las críticas son infundadas no se puede paralizar el procedimiento.



La portavoz de Podemos, Noemí Santana, ha entendido que Función Pública tuviera reticencias a un plan que consideró positivo para dar oportunidades a los jóvenes, y ha reclamado que la convocatoria tiene que ser transparente y si que haya dudas.



También pensaba que el proyecto estaba en marcha el diputado del grupo Popular José Tomás Estalella, quien ha opinado que las críticas del PSOE tal vez tenían sentido si se ha revisado el informe.



Se trata de una experiencia piloto de formación y empleo para contratar en prácticas a recién titulados tanto universitarios como en formación profesional o certificados de profesionalidad, para que adquieran experiencia laboral en el sector público.



El principal requisito era que no hubiesen transcurrido más de 5 años desde la culminación de los estudios, o 7 en el caso de desempleados con discapacidad.



Otro de los requisitos era no haber sido contratado por medio de cualquier modalidad contractual por un período superior un año, ni haber sido contratado en prácticas en el ámbito del sector público o privado en virtud de la misma titulación.



Los candidatos a participar en la iniciativa deberán estar inscritos como desempleados, o en situación de mejora de empleo en cualquier oficina del Servicio Canario de Empleo, a fecha del inicio del contrato, y las primeras incorporaciones estaban previstas para septiembre del pasado año.



El contrato en prácticas comporta una duración máxima de 2 años y mínima de 6 meses, y su retribución no podrá ser inferior durante el primer año al 60% del salario establecido para un puesto equivalente, ni al 75% el segundo año.



Este plan piloto se anunció como una primera acción con 150 plazas, de diversos grupos laborales, de forma que 90 plazas son del grupo I, 10 plazas de grupo II y 50 plazas de grupo III.