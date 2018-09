El Gobierno de Canarias adelanta unos presupuestos expansivos para 2019

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado este martes que los presupuestos de 2019 serán expansivos, aunque ha dicho que se mantiene la incógnita de si se podrán añadir a las cuentas autonómicas los 598 millones de euros de superávit obtenidos en los años 2017 y 2018.



Clavijo, en respuesta a los diputados Casimiro Curbelo, del grupo Mixto, y Manuel Marcos Pérez, del grupo Socialista, durante la sesión de control al Gobierno, ha confiado en que se pueda individualizar la regla de gasto y se pueda inyectar el superávit, con lo que se podría contar con unos presupuestos de 1.000 millones de euros adicionales.



Ello permitiría, ha dicho, destinar más dinero a los servicios sociales que se han visto lastrados por la crisis económica y la falta de financiación estatal pero ha subrayado que a pesar de ello, los indicadores reflejan una mejora en la prestación de los mismos.



Clavijo, en respuesta al también presidente del grupo Socialista, ha indicado que está de acuerdo en la mayoría de los objetivo presupuestarios que el PSOE ha planteado como condición para apoyar los presupuestos autonómicos de 2019 pero ha subrayado que en la obligatoriedad de la educación de 0 a 3 años o en complementar las pensiones no contributivas es el Estado el que debe transferir fondos, ya que se trata de una competencia suya.



Al respecto ha señalado que Canarias no debe detraer fondos para servicios como educación o sanidad y aportarlos para competencias estatales.



Además ha pedido al PSOE que dejen a Canarias añadir a sus cuentas el superávit y así, ha dicho, se podrá destinar el cinco por ciento del Producto Interior Bruto a educación, que es otra de las reclamaciones socialistas.



Por su parte, Manuel Marcos Pérez ha dicho que el Gobierno tiene "prioridades presupuestarias genéricas" y ha reprochado al Ejecutivo canario que a 31 de junio, solo había autorizado el 9 por ciento de las inversiones previstas en los presupuestos.



"Ya habíamos avisado que no concentraran tantas inversiones difíciles de ejecutar", ha dicho Pérez, quién ha considerado que el Gobierno canario es incapaz de asumir sus responsabilidades.



El diputado regional ha citado las prioridades presupuestarias de su partido y entre ellas ha propuesto completar las pensiones no contributivas, garantizar fondos para reducir las listas de espera en dependencia y asegurar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años de forma que todos las familias puedan escolarizar a sus hijos de ese tramo de edad al margen de sus ingresos.



Asimismo ha reclamado destinar el cinco por ciento del PIB en gasto educativo y la construcción de una parque público de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna.



Pérez ha recordado que el grupo Nacionalista Canario solo tiene 18 escaños que son insuficiente para sacar adelante unos presupuestos.



Por su parte, el portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, ha considerado que los presupuestos de 2019 debe ser "potentes" desde el punto de vista social y económico .



Curbelo ha abogado por potenciar los servicios esenciales para atender a las familias más necesitadas al tiempo que ha abogado por medidas que permitan incentivar la creación de empleo.



El portavoz parlamentario ha requerido diálogo y medios para conseguir estos objetivos y ha pedido al Gobierno de Canarias que aproveche el "diálogo fluido" que mantiene con el Gobierno central para incrementar los fondos autonómicos, con la inclusión de los 598 euros del superávit obtenido en años anteriores.