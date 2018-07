El Gobierno de Canarias aprueba las directrices para los Presupuestos de 2019

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes las directrices que guiarán la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019 durante los próximos meses, que incluyen el refuerzo de los servicios públicos y el impulso del empleo estable, ha informado la portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila.



La primera directriz establecida por el Ejecutivo es la "consolidación del crecimiento económico", y por ello, para reducir el paro, asegura que los presupuestos del próximo año recogerán medidas para la formación y políticas activas de empleo; acciones específicas para los colectivos más desfavorecidos, especialmente los jóvenes; el fomento del emprendimiento, y el desarrollo del Plan de Empleo Social en colaboración con todos los municipios de la islas.



Las cuentas también buscarán fortalecer la estructura económica canaria con medidas como el impulso de la internacionalización de la economía y la continuidad de la implantación de la nueva estrategia de la Comisión Europea para las Regiones Ultraperiféricas (RUP).



La segunda directriz establece que se mantenga la lucha contra la desigualdad, la exclusión social y la pobreza. Según Dávila, "en este punto, es especialmente importante la próxima implantación de la Ley de Servicios Sociales y la ejecución del II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias".



Esto último va a permitir incrementar y mejorar la atención a la Dependencia en Canarias, según el Gobierno.



El fomento de la escolarización temprana de cero a tres años, gracias a la puesta en marcha de una línea de ayudas para contribuir al gasto de las familias, así como los idiomas en la educación no universitaria son otras dos acciones que también se incluyen en esta directriz.



A juicio del Ejecutivo, mejorar la prestación de los servicios públicos esenciales es una carrera de fondo "especialmente para una comunidad autónoma que, como el archipiélago, no ha recibido una financiación estatal justa y equilibrada. durante los últimos años", ha dicho Dávila.



Por ello "estos presupuestos continúan y consolidan el esfuerzo realizado durante los últimos años por el Gobierno de Canarias para mejorar la prestación de la sanidad, educación y políticas sociales, con especial atención en la reducción de las listas de espera".



Otra de las directrices aprobadas hoy marca el camino para avanzar en la consolidación de un nuevo modelo de administración pública, mucho más transparente y que favorezca la simplificación administrativa.



Avanzar en la implantación de un modelo sostenible completa el paquete de directrices que deben tenerse en cuenta durante los trabajos presupuestarios.



Dávila ha indicado que, tras la aprobación de las directrices de los próximos presupuestos, las consejerías del Gobierno canario elaborarán y remitirán un borrador de anteproyecto de cuentas durante el mes de julio.



La también consejera de Hacienda ha destacado la importancia de conocer el techo de gasto que establecerá el Gobierno, para lo que sería necesario que se convocase el Consejo de Política Fiscal y Financiera.



Conocer el techo de gasto también es imprescindible para decidir si puede aprobarse una bajada de impuestos, ha dicho Dávila, quien ha asegurado que, en cualquier caso, se mantendrá la reducción acordada durante este año.



Respecto a la posibilidad de abordar una reforma fiscal en profundidad, la consejera ha indicado que se trabaja en ello, pero dada la situación en minoría parlamentaria del Gobierno, quedará previsiblemente para la próxima legislatura, ya que no existe el suficiente consenso para abordarla.



En cuanto a la creación de empleo de calidad que pretenden los presupuestos, Dávila ha destacado la posibilidad de incrementar los salarios a través de la concertación social y bonificar la contratación de empleados con difícil inserción laboral, además de llegar a acuerdos con los agentes sociales en el marco del Plan de Empleo.