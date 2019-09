El Gobierno de Canarias considera "suficientes" los medios contraincendio de Gran Canaria

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha calificado este jueves de "suficientes" el número de medios contraincendios que lucharon contra el fuego este verano en Gran Canaria.



Julio Pérez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha opinado que "volver a situar el debate sobre los medios en el centro de lo que tenemos que discutir me parece un error", si bien ha señalado que "cuantos más medios, mejor".



El portavoz ha indicado que la "discusión principal" tiene que ser sobre la prevención y la coordinación de las administraciones.

Esta misma semana, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó que aspira a tener en las islas el mayor número de medios terrestres y aéreos contraincendios posible y pidió al Ejecutivo central que revise las dotaciones de efectivos que destina a las autonomías.



Sobre el reclamo de una base permanente de helicópteros Kamov con operatividad anual en el archipiélago canario, Julio Pérez ha comentado hoy que "no existe un concepto de base permanente" porque, ha explicado, en función de las circunstancias los medios se colocan en un sitio u otro.



No obstante, ha abogado porque haya un Kamov en Canarias de forma permanente, pues es el medio más efectivo y porque si no está en las islas tarda unas 14 horas en llegar cuando se produce un incendio.



"Ya tenemos medios para que no estemos como hace cinco años", ha aseverado Pérez, quien ha valorado que "nunca antes" del último incendio declarado en Gran Canaria habían operado "tantos medios aéreos" en las islas.