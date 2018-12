El Gobierno de Canarias denuncia un nuevo retraso en la firma del convenio de carreteras

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, dijo este jueves que al retrasar de nuevo la firma del convenio de carreteras parece que en el Gobierno español hay una "voluntad expresa para quitar" el dinero que le corresponde a Canarias para llevarlo a otros territorios.



Rosa Dávila manifestó su "indignación" porque se haya vuelto a retrasar la firma del convenio de carreteras, y criticó al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, por decir que la firma del convenio solo tiene un valor simbólico, pues, agregó la consejera, los convenios se suscriben para comprometerse.



Es "absolutamente" necesario firmar el convenio antes del 31 de diciembre para que los recursos queden comprometidos, insistió la consejera de Hacienda, quien acusó al presidente español, Pedro Sánchez, de incumplir el compromiso que en octubre pasado adquirió con el presidente canario, Fernando Clavijo.



Ese día el presidente del Gobierno español se comprometió a que los convenios pendientes de firmar se suscribirían este año y en Canarias "tuvimos paciencia esperando que el retraso se debiera a problemas de tramitación", indicó Rosa Dávila.



El convenio estaba previsto incluirlo en el Consejo de Ministros de este viernes para firmarlo la semana próxima, recordó la consejera, quien reiteró que al no producirse ese hecho es para "indignarse y pensar que lo que se quiere es quitar el dinero a Canarias, que no llegue a las islas para así llevarlo a otro lado".



La consejera de Hacienda del Gobierno canario afirmó que si el convenio no se firma el dinero se pierde y comentó que lo mismo sucederá con el acuerdo extrajudicial por el que el Ejecutivo central tiene que pagar en ocho año más de 900 millones de euros de los incumplimientos del anterior convenio de carreteras.



Rosa Dávila insistió en denunciar que en su opinión hay una "voluntad expresa para quitar" a Canarias el dinero que le corresponde y en ese ámbito recordó que tampoco se han cumplido los compromisos de firmar un convenio de obras hidráulicas y destinar dinero para un plan contra la pobreza.