El Gobierno central desmiente al canario y niega que exista una deuda de 480 millones con las Islas

La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha negado este sábado que el Estado adeude al archipiélago 480 millones de euros por convenios y transferencias, tal como asegura el Ejecutivo regional, al que ha acusado de generar "un clima de crispación totalmente injustificado".



Máñez ha insistido en que la mayoría de esos fondos "están transferidos o pendientes de transferir" pero garantizados, y una parte depende de trámites que deben cumplir otras administraciones diferente a la estatal.



En cuanto a los fondos para carreteras, se han ejecutado 420 millones de euros de obras certificadas, a los que se unen otros 80 millones de euros derivados de intereses, ha asegurado la delegada del Gobierno.



Faltan 247,9 millones de euros sobre los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno de Canarias se ha negado a firmar el convenio extrajudicial para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre los recortes que sufrió el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2016.



La Abogacía del Estado entiende que solo se pueden pagar aquellas obras que han sido ejecutadas y cuyo pago se ha justificado, por lo que, al no firmar el acuerdo extrajudicial para el abono de los atrasos, el Gobierno de Canarias ha impedido el cobro, ha asegurado Máñez.



"Todos los convenios que se ponen en cuestión o están ya transferidos o con orden de transferencia" y "todos los fondos están plenamente garantizados", por lo que "no hay maltrato a Canarias" ha asegurado la delegada del Gobierno.



Asimismo, ha indicado que se han suscrito los convenios comprometidos en la Agenda Canaria, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que destina 99,42 millones a las islas, de los que el Ministerio de Fomento aportará 76,48 millones.



También, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) con 42 millones de euros; Convenios para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos con más de 21 millones de euros, el Convenio de Infraestructuras Educativas con 42 millones, o los 47,5 millones para la subvención del transporte de viajeros, entre otros.



En cuanto al Plan de Lucha contra la Pobreza, se han iniciado los trámites para abonar los fondos de este año que faltaban porque hacía falta que el Gobierno de Canarias justificase la subvención de 2017 y reintegrase lo no ejecutado, algo que se ha hecho hace pocos días, pero "los fondos están garantizados".



Sobe el Convenio de Reposición de Las Chumberas, en La Laguna, por valor de 3 millones de euros, ha informado de que el Ayuntamiento, responsable de ejecutar las obras, no ha justificado ninguna actuación y los plazos para ello han caducado.



A pesar de ello, el Estado está buscando una solución alternativa que permita mantener la subvención y llevar a cabo las obras, ha asegurado la delegada del Gobierno.



También se encuentra en trámite el Convenio de Renovación de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, por valor de 4 millones de euros.



En cuanto a la financiación del tren en Gran Canaria y Tenerife, el Ministerio de Fomento analiza actualmente las propuestas que están remitiendo los cabildos de esas islas, ha señalado Máñez.



Respecto al proyecto de acondicionamiento de la playa de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, la propuesta de convenio debe ser aún aprobada por el Cabildo y el Ayuntamiento.



La delegada del Gobierno ha acusado al Gobierno de Canarias de crear "un clima de crispación" y de "falta de cooperación institucional".



Asimismo, considera "una irresponsabilidad del Gobierno de Canarias esgrimir peligrosos agravios comparativos" entre comunidades autónomas y "presentar supuestos incumplimientos que, no son tales".



Sobre la posibilidad de que el presidente canario, Fernando Clavijo, pueda reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Lanzarote, donde este último tiene previsto pasar los últimos días del año, Máñez ha dicho que, "en principio, viene en visita privada" y desconoce si se producirá algún encuentro.