El Gobierno de Canarias muestra su "preocupación" por la posible subida de tarifas en las aerolíneas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este jueves estar "preocupado" por una posible subida de los precios de las aerolíneas tras entrar en vigor el descuento del 75% a residentes, si bien ha dicho que aún no tiene información de Fomento, que es quien tiene la capacidad de control.



En un desayuno informativo, organizado por Executive Fórum, Clavijo ha comentado que la próxima semana reiterará al Ministerio de Fomento la petición de información detallada sobre el asunto y la adopción de medidas, junto al Gobierno balear, para que garantice que las aerolíneas no aprovechen este aumento para subir de forma injustificada las tarifas.



Clavijo ha insistido en que "carece de datos objetivos" para opinar y quiere "ser serio a la hora de hacer valoraciones", si bien ha recordado que Fomento, a través de su observatorio, tiene la capacidad de "evaluar" y no entiende por qué no les ha dado aún acceso a esta información.



En este sentido, el presidente ha exigido al Ministerio que si no les dan la información "la hagan llegar a las comunidades autónomas (...) No estoy pidiendo que la cuelguen en la página web en tiempo real, sino que haya transparencia y lealtad institucional".