El Gobierno de Canarias propone que los demandantes de empleo puedan cambiar su identidad de género

El Gobierno de Canarias ha presentado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales una propuesta pionera en el Estado, la de incluir en el registro de demandantes de empleo su identidad de género, una medida pensada para personas trans, no binarias e intersexuales.



La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias explica en un comunicado que la propuesta consiste en que Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo estudie una fórmula administrativa que permita incorporar a sus registros información la identidad de género (trans, no binaria, intersexual) cuando esta no coincida con los datos relativos al sexo que conste en los sistemas de información de los servicios públicos de empleo.



Con esta propuesta, Canarias pretende abrir el debate sobre la conveniencia de iniciar estrategias para la mejora de la empleabilidad de estos colectivos y articular políticas específicas para las personas trans, no binarias e intersexuales, indica la Consejería en un comunicado.



El director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, subrayó, tras presentar en Madrid la solución técnica que ha diseñado su departamento, que, “a medida que la sociedad ha avanzado en la defensa de los derechos de personas con identidad sexual distinta, se hace imprescindible gestionar esta información para diseñar políticas específicas para el colectivo y garantizar que tenga las mismas oportunidades laborales que el resto”.



Eva Pascual, presidenta de Chrysallis Canarias, aplaudió la propuesta impulsada desde el Ejecutivo regional por cuanto apoya todas las medidas que allanen el camino y que signifiquen cambios positivos.



La portavoz de la asociación valoró algunos de los avances que se han producido en materia de igualdad en los últimos tiempos, como es la aprobación del protocolo educativo para menores transexuales y el trabajo que se está realizando en la actualidad para modificar la ley de no discriminación por motivos de género, que “se ha quedado obsoleta”.



No obstante, recordó la necesidad que tiene la sociedad actual de “tener más información y menos prejuicios” para que ninguna persona sea tratada peor por su identidad sexual.



Por su parte, Alicia Pérez Bravo, vocal de la Asociación Violentas de la isla de La Palma, mostró también su satisfacción con que el debate se abra en esta dirección y valoró que se introduzcan “otras casillas” en los registros, que incluyan el sexo sentido.