El Gobierno de Canarias reconoce que "no nos viene mal" que se prorroguen los Presupuestos Generales

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, reconoció este lunes que la posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 "no nos viene mal" a Canarias, y añadió que lo más importante es garantizar las inversiones previstas en los convenios pendientes de firmar.



En un coloquio sobre el proyecto de ley de presupuestos de la comunidad autónoma para 2019 organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), la consejera también se refirió a la necesidad de utilizar el superávit y destacó que la actual legislatura ha sido la del diálogo y el consenso.



Rosa Dávila reconoció que, "como dicen algunos", a Canarias "no nos viene mal", la prórroga de los presupuestos, con lo que coincide con el diputado nacional de Nueva Canarias (NC), Pedro Quevedo.



Antes de comenzar al acto, la consejera de Hacienda dijo que será muy complicado políticamente que el Gobierno español consiga aprobar el proyecto de ley de presupuestos en la actual situación de inestabilidad política y con cierta ralentización de la economía.



Rosa Dávila manifestó que de las declaraciones que hacen las ministras y el presidente español es que "un día dicen que habrá presupuesto y otro que no", y subrayó que un presupuesto "no se saca adelante con un decreto", por lo que entiende que el Gobierno español intentará sacar adelante las cuestiones de compromiso social.



La consejera insistió en la importancia de firmar con el Gobierno central los convenios pendientes, y añadió que "sólo" en carreteras se trata de un acuerdo a ocho años a razón de 200 millones para cada uno de ellos.



Recordó que la comunidad autónoma ganó en los tribunales una demanda por la paralización del convenio de carreteras, de manera que están pendientes de destinar a las Islas 934 millones de euros "que tienen que llegar".



Consideró que los problemas para no firmar los convenios pendientes con el actual gobierno se deben a que cuando salió adelante la moción de censura que el socialista Pedro Sánchez presentó contra Mariano Rajoy (PP), el ahora presidente no era consciente de que tendría que formar gobierno.



Y cuando formó gobierno lo hizo con el presupuesto del PP y con una infraestructura administrativa diferente a la que necesitaba, opinó Rosa Dávila, quien añadió que debido a ese problema Canarias estuvo cinco meses "sin tener noticias" del Gobierno español porque había "mucho despiste".



También habló la consejera del superávit del que dispone la Comunidad Autónoma pero que la ley de estabilidad presupuestaria impide destinar al presupuesto, para afirmar que es "muy frustrante" observar que comunidades autónomas, e incluso el Estado, que incumplen la ley, utilizan para cuadrar sus cuentas el superávit de otros.



La consejera de Hacienda se refirió asimismo a que la actual ha sido la legislatura del diálogo y el consenso, tanto con el gobierno central como con el resto de formaciones políticas del archipiélago, y así comentó que tras las elecciones autonómicas de 2015 se reanudaron las relaciones con el ejecutivo español que presidía Mariano Rajoy.



Esa capacidad de diálogo, prosiguió Rosa Dávila, ha hecho posible aprobar en las Cortes la modificación del Estatuto de Autonomía de Canarias y de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), y en el ámbito autonómico que un gobierno en minoría parlamentaria, 18 diputados, esté a punto de aprobar el mayor presupuesto de la historia.



Aseguró la consejera de Hacienda que estaba todo previsto para prorrogar los presupuestos autonómicos y destacó el diálogo, en particular de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que no solo ahora ha dado su apoyo al proyecto presupuestario junto al PP, sino que también lo hizo cuando el PSOE formaba parte del Ejecutivo canario.