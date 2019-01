El director general del Servicio Canario de Empleo (SCE), Sergio Alonso, ha anunciado este jueves que el Gobierno de Canarias espera terminar la legislatura por debajo de los 200.000 parados inscritos, una previsión que, según ha dicho, es "razonable" si se tiene en cuenta los datos de los últimos años.



En una rueda de prensa, Alonso ha señalado que reducir el paro por debajo de esa cifra significaría llegar al verano con 8.000 parados menos y ha valorado que se haya superado el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de toda la historia, que se sitúa en 812.987 cotizantes.



Sergio Alonso ha considerado positivos los últimos datos sobre el paro registrado y ha aprovechado para hacer balance del último año, que a juicio del director general ha sido positivo en cuanto al incremento de contratos indefinidos.



En 2018, el total acumulado de contratos indefinidos es del 13,54%, lo que sitúa a Canarias como la cuarta comunidad autónoma en número de este tipo de contrataciones y tres puntos porcentuales por encima de la media nacional, del 10,25%.



Según Alonso, los contratos indefinidos firmados en el último período suponen casi el mismo número de contratos que los años anteriores.



Asimismo, el director general ha apuntado que la duración media de los contratos indeterminados no fijos es de unos seis meses, por lo que no son contratos temporales de corta duración.



Ha indicado que el 60% de los nuevos contratos son a tiempo completo y el 40% a tiempo parcial, una cuestión que Alonso ha calificado de "interesante" y que está referida a la calidad del empleo.



"Cuando hacemos campañas para contrastar la condiciones laborales, una de las condiciones es que el número de horas tiene que ver con lo que se ha firmado y que el contrato a tiempo parcial respeta las horas pactadas con el empresario", ha aseverado Alonso, que ha añadido que con respecto a la contratación temporal, en Canarias ha bajado un 5% mientras que en el resto del país ha subido un 2,89%.



Por sectores, donde más se ha reducido la contratación temporal en 2018 ha sido en el sector industrial y en el agrícola.



En cuanto a los contratos de corta duración, Alonso ha señalado que el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una medida para reducir aquellos contratos menores de cinco días mediante una penalización que supone un incremento del coste de la cotización por trabajador para los contratos con estas características, que en diciembre supusieron un 22% de los contratos.



Esa cifra del 22% se ha mantenido según Alonso a lo largo de los años y ha matizado que corresponde más a un síntoma que una cuestión puntual que está relacionado con la estructura económica y con que sea el sector servicios "el que manda".



El director del SCE también ha destacado la cifra de parados de larga duración se ha reducido en 1463 personas hasta situarse en los 90.610, de los que Alonso ha dicho que su principal problema es que la mayoría no tiene la educación mínima básica para dotarles de un itinerario laboral.



Sin embargo, Alonso ha expresado que trabajan con los ayuntamientos para que formen a sus parados de larga duración durante siete meses para que adquieran las competencias básicas, mejoren su empleabilidad y tengan una mayor perspectiva de encontrar un puesto de trabajo.



"El problema de estas personas es que no tienen la educación necesaria para un mercado laboral competitivo", ha insistido Alonso.



Con respecto a cómo puede afectar la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, Sergio Alonso ha señalado que se encuentra a la expectativa sobre el impacto que puede tener esta medida y ha manifestado que su deseo es que sea positivo.



"Los empresarios se han quejado de que la decisión no se tomó en una mesa de concertación y los sindicatos dicen que va a ser un incentivo al consumo", ha analizado el director general, que ha añadido que si los empresarios están contratando eso tiene que ver con que existe un contexto favorable en el futuro próximo.