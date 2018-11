El Gobierno de Canarias achaca el déficit de vivienda a Podemos por su "amenaza expropiatoria"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado este lunes a Podemos de inhibir el mercado de la vivienda al defender una tesis que amenaza con expropiar, ha dicho. Fernando Clavijo ha respondido en el pleno del Parlamento una pregunta sobre los problemas actuales de acceso a la vivienda a la población residente formulada por la portavoz parlamentaria de Podemos, Noemí Santana, quien ha señalado que en Canarias faltan 40.000 viviendas.



El presidente ha afirmado que ninguna comunidad autónoma tiene 40.000 viviendas de parque público y que el acceso a ésta se regula por la ley de la oferta y la demanda. Asimismo, ha denunciado que Podemos, partido que criticaba que eran "los reyes de la construcción", sugiera ahora que hay que dar ayudas a los constructores para que hagan viviendas.

Aquí no hay quien viva

En el debate, Noemí Santana lamentó que el Gobierno no tenga política de vivienda y que desde 2012 no haya un plan de vivienda. Además, se ha referido a la regulación del alquiler vacacional, que, en su opinión, es insuficiente. "Aquí no hay quien viva, ese es el resumen de su política de vivienda", ha agregado.

“Hoy, en esta Cámara, hemos realizado un homenaje a la Constitución Española. Cuando uno homenajea y reivindica algo, lo suyo es que al menos lo cumpla y se lo tome en serio. Porque si no lo hace, estaríamos hablando de un acto de hipocresía. Y eso exactamente es lo que ocurre con usted y su Gobierno”, ha espetado al presidente.

Santana ha recordado que el artículo 47 de la máxima norma asegura que “todos los españoles y españolas tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, y los poderes públicos promoverán las normas necesarias para hacer este derecho efectivo.” “Canarias lleva desde el año 2012 sin cumplir con la tarea que la Constitución le encomienda, ya que la política en materia de vivienda de su gabinete se resume en la nada más absoluta”, ha insistido.

La líder de la formación morada ha recordado que desde hace seis años no existe el Plan de Vivienda desde el 2012, que las Islas asisten a “un ineficiente regulación del alquiler vacacional” y que hay “muy pocas ayudas al alquiler una vez más en los Presupuestos de 2019, sin apenas inversión en vivienda pública”. Una política que ha creado un déficit de 40.000 viviendas en Canarias y que, según varios informes, será de 100.000 dentro de 4 años, “lo que va a provocar una subida de precios, especialmente en los alquileres, que ya están bastante caros”.