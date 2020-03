El Gobierno de España y el de Canarias preparan medidas contra los efectos negativos del coronavirus en la economía

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este jueves que el Consejo de Gobierno va a aprobar la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar con el fin de empezar a planificar posibles ayudas para aminorar el impacto económico que han generado los casos positivos por coronavirus en las Islas. En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente de la Cehat y Ashotel, Jorge Marichal, quien ha estimado que hay una bajada del 30% en las reservas, Torres ha resaltado la labor realizada por el equipo directivo del hotel H10 Costa Adeje Palace --en aislamiento desde el lunes 24 de febrero--, sus trabajadores y los profesionales del Servicio Canario de Salud. "Me quito el sombrero ante ellos", ha agregado. El presidente ha comentado que este es el segundo plan de contingencia que se realiza conjuntamente con el subsector turístico tras la quiebra de Thomas Cook y por ello ha valorado la "unidad de acción" para "dejar clara" la buena imagen turística de las islas. Sobre el dispositivo del hotel, ha comentado que "lo que se decidió el 24 de febrero fue lo que había que hacer, España se estaba jugando su prestigio y se hicieron los protocolos con éxito", ha indicado, pues de no haberlo hecho ahora se podría estar hablando de "50 o 100 casos". En su opinión, el sistema de "salida escalonada y rigurosa ha sido un éxito" pues solo ha habido 6 personas contagiadas de un hotel de casi 1.000. El presidente canario se ha mostrado satisfecho de que Canarias haya "contenido" el coronavirus pero entiende que no se puede bajar la guardia porque "en cualquier momento" puede haber nuevos casos. Además, espera que las cancelaciones turísticas "sean temporales", se recupere "pronto la normalidad" y Canarias y el mundo se alejen de los "alarmismos infundados" pues "puede haber afección económica" en España y Europa.

Medidas correctoras

Por su parte, el Gobierno español reconoce que la extensión del coronavirus va a afectar al turismo, el sector que más aporta al producto interior bruto (PIB), y consecuentemente a la economía y el empleo, y prepara ya un paquete de medidas para paliar sus efectos.



La secretaria de estado de Turismo, Isabel María Oliver, afirmó en una entrevista con Efe en Berlín que la epidemia, que deja más de 95.000 infectados y cerca de 3.300 muertes en todo el mundo, va a tener "un impacto directo sobre el turismo y sobre la economía de toda España".



"Estamos preparando una serie de medidas entre todos los ministerios para intentar paliar, en la medida de lo posible, efectos de esta situación. Pueden ser de varios tipos. Próximamente se va a tener conocimiento de ello", explicó durante un viaje de trabajo a Alemania.



Este paquete está siendo elaborado entre varios ministerios, como Economía, Trabajo, Exteriores y Comercio e Industria, porque "afecta a todos los sectores".



El perjuicio sobre el turismo está empezando a evidenciarse, un sector sensible a la inseguridad y que está experimentando una situación "muy complicada" por la extensión global del Covid-19 y el gran desconocimiento sobre este nuevo coronavirus.



"Muchas personas están repensando sus reservas o posibles reservas y muchas permanecen en sus países", indicó Oliver, que reconoció que "hay reservas canceladas y menos reservas".



Los turoperadores alemanes con los que se ha reunido en Berlín -a donde acudió pese a la cancelación de la ITB, la mayor feria de turismo del mundo- le han transmitido "preocupación" por "la caída de sus reservas", pese a que el interés en España como destino sigue "intacto".



El mercado alemán es el segundo más importante para España -y tiene un peso especial en Andalucía, Baleares, Canarias y Cataluña- y es especialmente sensible a este tipo de situaciones, porque sus viajeros valoran la seguridad y suelen reservar con mucha antelación.



Oliver señaló que los desplazamientos por motivos de trabajo se "están retrayendo bastante" y los viajes de placer de pequeña escala "sufren, pero algo menos".



En este punto, agregó la secretaria de estado de Turismo, es clave la duración que va a tener esta fase de incertidumbre con respecto al coronavirus. "No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación", reconoció.



"El primer escenario es Semana Santa. Luego veremos qué pasa ya con el verano. Tengo esperanza de que esto se va a acabar", aseguró.

Aspectos "positivos"

El lado positivo es que el mercado turístico es "muy ágil y flexible", por lo que una vez que se despeje la incertidumbre que rodea ahora al coronavirus, la recuperación podría ser rápida. En este sentido, la secretaria de Estado de Turismo pidió al sector "flexibilidad" y la promoción de facilidades para fomentar una reactivación de las reservas.



España cuenta además con la ventaja de tener una sólida Sanidad, algo que aporta "confianza y tranquilidad", recalcó Oliver. "España tiene la fortaleza de ser un país seguro en todos los sentidos y destaca por un sistema sanitario serio, riguroso y que está llevando esta situación de forma profesional", afirmó.



La enfermedad va a tener un efecto perceptible en términos macroeconómicos, porque el sector turístico supone cerca del 13% del PIB y del empleo en España. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's ha recortado en cuatro décimas porcentuales su estimación de crecimiento del PIB nacional para este año al 1,3%.



El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no cuenta por el momento con estimaciones sobre los efectos económicos del Covid-19 "Es un poco pronto", explicó Oliver.