El grupo de gobierno del municipio más rico de Canarias, Santa Brígida, se sube el sueldo por segunda vez en ocho meses

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida (Gran Canaria), el municipio más rico de Canarias con una renta media por habitante de 27.575 euros, ha publicado en su web el anuncio de uno de los acuerdos plenarios aprobados el pasado 10 de marzo, en el que se dio luz verde a una subida salarial del equipo liderado por el alcalde, Miguel Jorge Blanco (PP), la segunda en apenas ocho meses del actual mandato. El PP gobierna Santa Brígida en alianza con Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria, Ciudadanos y Plataforma Vecinal por Santa Brígida.

En julio de 2019, el equipo de gobierno aprobó en una segunda sesión plenaria extraordinaria un incremento salarial del alcalde de un 10% (hasta los 52.000 euros anuales); un 20% de los seis concejales con dedicación exclusiva (40.000 euros) y un 85% a los ediles con dedicación parcial (26.000 euros), en comparación al anterior grupo liderado por José Armengol (Ando Sataute), que acabó el mandato con seis concejales, cuatro de su partido, uno del PSOE y otro de Nueva Canarias.

El pasado 10 de marzo, el ayuntamiento satauteño celebró un pleno extraordinario para aprobar los primeros presupuestos desde 2014, pues las cuentas no habían podido salir adelante en años anteriores debido al llamado mamotreto. El documento, que fue aprobado con los votos en contra de Ando Sataute y PSOE, incluía otra subida salarial: el alcalde pasaría a cobrar 54.258 euros; los concejales con dedicación exclusiva, 42.322 euros y aquellos con dedicación parcial, 27.509 euros.

El concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Santa Brígida, José Manuel Rodríguez (PP), ha indicado que el pasado 17 de abril se publicaron en la sede electrónica los acuerdos del pleno del 10 de mazo “como se hace habitualmente”, pero aún no está en el boletín oficial del municipio, por lo que asegura que “en marzo y en abril no lo hemos cobrado, porque no lo hemos firmado” ante la situación excepcional generada por la crisis derivada por la COVID-19, aunque matiza que no han renunciado a percibir ese sueldo.

Sobre la posibilidad de rebajar el salario al equipo de gobierno, como ya han hecho otros ayuntamientos como La Laguna, Rodríguez dice que "se podrá contemplar o suspender durante un tiempo", pero ahora "las prioridades son otras".

Desde la oposición, José Armengol, explica que si antes estaban en contra de la subida salarial, ahora, con el escenario de crisis que se ha generado, "con más razón". Además, recuerda que se opusieron a las cuentas porque también se incluía una partida de 60.000 euros en gasto en publicidad "y el dinero destinado a políticas sociales se reducía".

En las cuentas aprobadas, con un montante total de 19,02 millones de euros, también se destinaban 3,15 millones de euros al pago de intereses por el mamotreto. En esta legislatura, después de años pagando indemnizaciones millonarias a empresas por permitir construir esa obra ilegal, se inició un debate para plantear alternativas de uso de ese espacio en el casco urbano del municipio que ha quedado paralizado por la crisis sanitaria.