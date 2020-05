El Gobierno canario autoriza la instalación de un centro de atención a menores extranjeros en Moya

El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno la tramitación de emergencia del dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados en Moya (Gran Canaria), dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, por un importe máximo estimado 296.100 euros.



Una nota del Gobierno indica que con el fin de no saturar la red de hogares de protección, el Gobierno de Canarias ha decidido poner en marcha una red de centros de atención de acogida inmediata que garantizase la atención y acogida de estos chicos y chicas.



Añade que con ese fin, se abrió un centro de acogida de menores extranjeros en la isla de Fuerteventura, con capacidad para 35 menores, y a finales de enero de 2020 se puso en marcha el dispositivo de emergencia de atención a menores extranjeros no acompañados en Ayaguares, en San Bartolomé de Tirajana y con una capacidad para 24 menores.



En febrero, se abrió un nuevo dispositivo de emergencia de atención a menores extranjeros no acompañados en San Juan, Telde, con una capacidad para 25 menores extranjeros no acompañados, así como otro dispositivo de emergencia en Tejeda, con una capacidad para 36 menores.



A esos recursos, siguió el dispositivo de emergencia de atención a menores extranjeros no acompañados ubicado en el albergue de la Villa de Moya llamado Corvo, con una capacidad de 40 plazas, cuyo gasto de gestión se aprueba en este Consejo de Gobierno.