El Gobierno canario asegura que trabaja "a fondo" para cambiar el modelo turístico

La consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, ha asegurado este viernes en comisión parlamentaria que el gobierno regional trabaja "a fondo" para cambiar el modelo turístico de las islas, en un momento de desaceleración económica.



Yaiza Castilla, que compareció a petición propia y de los grupos Nacionalista, Sí Podemos Canarias, Socialista y Nueva Canarias para hablar de las líneas estratégicas para la décima legislatura, destacó que en su departamento estén los tres pilares de la economía de las islas.



Recordó que la dinámica del turismo ha sido negativa después de que el pasado año el número de visitantes bajase en unos 500.000 respecto del año anterior, y en 2019 se mantiene esa dinámica.



La consejera rechazó competir con destinos como Turquía, Egipto y Túnez porque estos tienen precios muy bajos, y también recordó que hay problemas como la desaceleración económica de Alemania, la pérdida de competitividad de las aerolíneas y movimientos contrarios al transporte aéreo.



Yaiza Castilla dijo que también hay retos como la transformación digital y reiteró que es preciso cambiar el modelo turístico de las islas para lo que citó la estrategia de las cinco d, que son diversificación, dispersión en el tiempo y el espacio, diferenciación, digitalización y deslocalización.



Las actuaciones tienen que ser transversales, ha insistido la consejera, quien también reconoció que es importante reducir la contaminación y ofrecer un destino sostenible.



La consejera indicó asimismo que se tomarán medidas como actualizar la estrategia de desarrollo industrial e impulsar el observatorio industrial como órgano asesor de la Consejería, y desarrollar la primera ley de industria de Canarias.



Yaiza Castilla se refirió también a una estrategia de industria conectada 4.0, y por apostar por la modernización y diversificación del sector industrial, así como impulsar la formación profesional dual.



En materia de comercio habló de elaborar un plan estratégico para identificar los principales problemas del sector y también planteó la necesidad de disponer de un observatorio de comercio, y también apostó por mantener los lugares comerciales tradicionales, además de continuar por consolidar la promoción, entre otras acciones.



El diputado del grupo Nacionalista David de la Hoz opinó que todas las administraciones tienen que darse cuenta de que es preciso trabajar con políticas transversales, y apuntó que hay retos como afrontar movimientos como el miedo a volar por la huella de carbono que dejan los aviones.



El diputado de Sí Podemos Canarias Francisco Déniz mostró su preocupación porque aumenta el trabajo en precario en el sector turístico y, al igual que la diputada nacionalista Nereida Calero indicó que es preciso apostar por la formación profesional.



Manuel Abrante, del grupo Socialista, señaló que es momento de cambiar el modelo y afrontar una nueva época, en la que se debe ser respetuoso con el medio ambiente y además seguir mejorando la conectividad.



La diputada de Nueva Canarias Esther González comentó que se lleva dieciséis años hablando de la necesidad de cambiar el modelo turístico y recordó que es el motor económico del archipiélago, por lo que es necesario mejorar su competitividad sin aumentar la presión sobre el territorio.



El diputado del grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente dijo que en la comparecencia de septiembre la consejera manifestó prácticamente lo mismo, y reclamó más apoyo por parte del gobierno regional hacia el departamento de Turismo, Industria y Comercio.



De la Puente coincidió con Francisco Déniz en que hay que aumentar el personal en materia de inspección, y comentó que el modelo turístico no se cambia "así como así" en los países democráticos, ya que es el cliente el que decide.



El diputado del grupo Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos propuso incluir la "d" de desarrollo porque, declaró, hay medidas pero no se desarrollan.



El diputado del grupo Popular Carlos Ester hizo hincapié en mejorar la competitividad industrial, modernizar el comercio y coincidió en que el gobierno regional debe dar más importancia al turismo y no tomar medidas que aumenten los precios en las islas.