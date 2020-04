El Gobierno canario descarta ahora un calendario propio de desconfinamiento: "No hay ningún motivo para relajar las medidas en las Islas"

El Gobierno de Canarias no ve "ningún motivo" para levantar o relajar las medidas de confinamiento de la población, aunque sí trabaja en definir qué se hará en el futuro, "porque esta situación se acabará".



El portavoz del Ejecutivo canario y consejero de Sanidad, Julio Pérez (PSOE), ha puesto fin este miércoles a las especulaciones abiertas desde que su propio Gobierno anunció que negocia un calendario propio de desconfinamiento, ajustado a su menor número de casos y a la realidad geográfica insular de la comunidad autónoma.



"No veo ningún motivo para retirar el confinamiento", ha zanjado Pérez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, para de inmediato insistir en que, si Canarias está en este momento en una situación más favorable que hace unas semanas y que otras comunidades, es "porque todos nos hemos quedado en casa".



El consejero sí ha precisado que el Ejecutivo trabaja pensando en los escenarios futuros, porque "esta situación se acabará, pero no en los próximos días", así que la gente seguirá sin poder salir a la calle sin una causa justificada.



"Hasta el 26 de abril no tiene sentido hablar de esto", ha resumido Pérez, en referencia a la fecha en la que termina la última prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno de España al Congreso de los Diputados.