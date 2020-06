El Gobierno canario rechaza vincular inmigración y coronavirus: "No es verdad que haya riesgo sanitario o de seguridad"

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha rechazado este martes que haya un riesgo sanitario o de seguridad derivado de la llegada de inmigrantes a las islas, pues sólo han dado positivo en COVID-19 unos veinte agentes de los cuerpos de seguridad y 10 extranjeros.



Julio Pérez, que también es el consejero de Sanidad, respondió de esta manera al diputado del grupo Nacionalista Canario Juan Manuel García Ramos, a quien indicó que si bien es cierto que la pandemia ha originado graves problemas en los centros de acogida, esto no se debe al virus en sí, pues el número de inmigrantes contagiados que ha llegado a Canarias es "mínimo, escasísimo".

García Ramos registró el pasado 26 de mayo en el Parlamento una pregunta sobre si el Gobierno canario revisaría los tratados firmados por España con países africanos para controlar los flujos migratorios hacia Canarias y tomar las medidas necesarias si llegan personas portadoras del coronavirus. Dicha pregunta provocó las críticas del Espacio para la Reunificación del Nacionalismo Canario (REúNA) por "vincular inmigración irregular y coronavirus".

Julio Pérez insistió este martes en que "digan lo que digan los sindicatos sólo hay unos veinte policías nacionales y guardias civiles que han dado positivo en coronavirus tras el contacto con inmigrantes en una plantilla de más de 7.000 agentes".



Asimismo, y ante el interés de García Ramos por saber el estado de los tratados firmados entre España y los países africanos para controlar los flujos migratorios hacia Canarias, el consejero precisó que con el estado de alarma los convenios no han funcionado porque el retorno de los inmigrantes es imposible.



También el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pidió no hacer un uso partidario del drama de la inmigración y coincidió con el consejero en que a partir del 14 de marzo "quien entra en Canarias se queda en Canarias".



El presidente explicó que este mes se desarrollarán los trabajos preparatorios de la reunión específica sobre inmigración que el Gobierno canario ha pedido al Ministerio del Interior con motivo de la activación de una comisión bilateral Canarias-Estado.



Este fenómeno, continuó, exige una respuesta adecuada de una sociedad que se considera ejemplar "y Canarias lo es", y también seguirá reclamando al Gobierno de España la máxima implicación al respecto, añadió el presidente, quien advirtió de que habrá inmigración mientras haya "podredumbre" en el mundo.



Ángel Víctor Torres contestó de esta manera al diputado de Nueva Canarias Luis Campos, quien pidió planificación y coordinación a las administraciones ante el incremento en la llegada de inmigrantes porque, continuó, se han visto "algunas imágenes muy poco edificantes que no pueden volver a repetirse en nuestra tierra".