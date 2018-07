El Gobierno pretende corregir en un año el fracaso ambiental de la última década

Hacer en menos de un año lo que el Gobierno de Canarias no ha sido capaz de hacer en una década en la lucha contra el cambio climático. Es lo que asegura la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, que su equipo pretende después de que toda la oposición reprochara las tareas realizadas en esta materia por el Ejecutivo a raíz de que se hiciera público por Canarias Ahora la memoria final de Ezequiel Navío sobre el Observatorio Canario del Cambio Climático.

"Me ha costado contar hasta 10 para no decir lo mal que lo está haciendo el Gobierno", le dijo desde la tribuna de oradores la socialista Nayra Alemán, solicitante de la comparecencia de la consejera. A su parecer, el informe de Ezequiel Navío "como mínimo debe sacarnos los colores" puesto que demuestra que en el Archipiélago se sigue una política "negacionista" y refleja el poco interés que se tiene en el Ejecutivo para trabajar de manera independiente y coordinada.

"Canarias hoy está desprotegida, ante este informe el Gobierno se saca una Ley de Cambio Climático y Cambio Global de siete folios, la ley en Catalunya se tardó tres años en redactarla y en Canarias dos minutos", le acusó Alemán. Barreto se defendió diciendo que estas siete páginas solo son la memoria y que la citada ley saldrá del Observatorio Canario del Cambio Climático y el comité de expertos, tan en boga en las últimas semanas. Un Observatorio que se ha estado reuniendo a pesar de que opera sin reglamento, que este miércoles sale a información pública.

La consejera resumió en 46 acciones las creadas en lo que va de legislatura por mandato del Observatorio, que explicó estar conformado por 102 miembros, y por el comité de siete expertos que dependen del presidente. Sobre estas 109 personas, dijo que son voluntarias y no cobran, algo que fue mal visto por el diputado de Podemos Manuel Marrero, que no ve serio crear con gente sin compromiso laboral una estrategia para paliar los efectos del calentamiento global. Nayra Alemán pidió rigor a la hora de dar cifras sobre cuánta gente conforma el comité científico del Gobierno porque en las últimas horas se ha dicho que eran 50, 70 y finalmente 109 personas y en la línea de Podemos señaló que el hecho de que sean altruistas y voluntarios le causaba "inquietud". "No sé si dejar en manos de expertos voluntarios es del todo bueno. Espero que este comité no obedezca a una campaña de propagando y maquillaje", subrayó.

Marrero recordó que este martes por la mañana Fernando Clavijo dijo que ha habido más de 50 reuniones, unas cifras que no casan con las que él maneja, que tras pedir las actas de las reuniones e informes del Observatorio, unido a las actas de constitución, le dan nueve en este último año. "¿Dónde están las 41 restantes?", cuestionó el diputado de Podemos.

Desde el PSOE, Podemos y Partido Popular afearon a la consejera que el informe de Navío se haya conocido porque este periódico lo hizo público, lo que es "obstruccionismo" para Manuel Marrero, diputado que asegura que se le ha negado la información solicitada al Gobierno en materia del cambio climático.

La popular Luz Reverón apuntó que el informe Navío pone en duda la credibilidad medioambiental del área que dirige Barreto, a quien le echó en cara que la memoria estuviera oculta "bajo siete llaves". "Entienda que su silencio es más que sospechoso, su falta de transparencia y ocultismo nos hacen creer que los informes dicen la verdad",

Reverón puso de manifiesto que la respuesta del Ejecutivo ante las críticas de la memoria fue exponer al día siguiente el borrador de la futura Ley de Cambio Climático y Cambio Global. "De prisa y corriendo quieren asumir el letargo en estos tres años. Llevan tres años vendiendo humo y no han hecho absolutamente nada. Ahora está corroborado por los expertos", machacó la diputada popular, que concluyó diciéndole a la consejera que "sus declaraciones nos parecen una tomadura de pelo y no se pone ni colorada".

El diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, trajo a la Cámara que el informe de Navío no es el único crítico con la política ambiental del Gobierno y trajo al Parlamento el del exresponsable del puerto de Granadilla Antonio Machado, que también ha solicitado la dimisión de Blanca Pérez como viceconsejera del área de Medio Ambiente. Para Campos Pérez es una política "ineficaz" y esto lo ha demostrado en público con la gestión de la crisis del Cheshire y de las microalgas el pasado verano, que opinó que fue, " como mínimo, un fracaso absoluto en comunicación". "Con todo esto se va a una cumbre del cambio climático con el don de la invisibilidad, nadie le vio, aunque también con el don de la ubicuidad porque acudió a reuniones que coincidían en las horas".

"Si el argumento es que Navío hace el informe desde una herida, explíqueme desde dónde lo hace Antonio Machado del Puerto de Granadilla", clamó la socialista Nayra Alemán en su última intervención, en la que le recomendó a Barreto que el Ejecutivo use el superávit económico de Canarias para inversiones sostenibles como las del cambio climático, cosa que se puede hacer a pesar del techo de gasto impuesto por el Estado.

Entrando en concreto en el informe Navío, la diputada socialista repasó que el experto medioambiental primero estuvo de colaborador del Gobierno canario durante dos años y medio antes de ser contratado. "O este señor es muy bueno o ustedes muy torpes, tras un periodo de pruebas lo contratan, algo les aportará. No estamos para criticar sino para fiscalizar. Supongo que le es incómodo, pero ya lo dijo el filósofo Clavijo, a los plenos se viene llorado de casa".

De un informe "injusto" a no cuestionarlo

Por la mañana el presidente del Gobierno definió el informe como "injusto", mientras que por la tarde la responsable del área expresó que desde el Ejecutivo "no lo cuestiona" y matizó que Navío estuvo contratado medio año a cambio de 16.000 euros para coordinar las comisiones del Observatorio Canario del Cambio Climático (el cual no estuvo en funcionamiento mientras estuvo en el cargo) y que una vez finalizado la relación "se le pidió la memoria de las acciones".

"Es una memoria que nada tiene que ver con los informes que emita el Observatorio. Nosotros no cuestionamos los contenidos, lo que he tenido que decir se lo he dicho personalmente", aclaró.

También dijo que de aquí a que finalice la legislatura el Gobierno se pondrá al día en materia de medioambiente y cambio climático. " Tenemos un retraso de diez años. Hacer en tres años lo que se debió hacer en diez es bastante difícil, pero lo estamos haciendo", y acusó al anterior responsable del área, el socialista José Miguel Pérez, de haberse "cargado de un plumazo" la Agencia Canaria del Cambio Climático, no asignar esa competencia a nadie en la Consejería o de "guardar en una gaveta la Estrategia Canaria del Cambio Climático", entre otras decisiones.

Cerró la intervención pidiéndole a los grupos más propuestas y menos críticas "porque mal lo hemos hecho todos, ahora toca trabajar".