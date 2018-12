El Gobierno reconoce deficiencias en la gestión de la Fundación Ideo

El funcionamiento de la Fundación Ideo del Gobierno canario está llena de deficiencias, según han reconocido este lunes en comisión parlamentaria diputados de todas las formaciones y la consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, quien ha insistido en que las deficiencias son anteriores a su mandato.



Este reconocimiento se ha producido durante la comparecencia de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, para hablar, a petición del grupo Popular, de la gestión de la Fundación Ideo, y a instancia del Socialista de la situación de la misma.



Esta fundación es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2001 por el gobierno canario como entidad colaboradora de atención integral a menores y jóvenes, de forma que ejecuta e implanta programas educativos y trabaja en el ámbito de la prevención del riesgo y el conflicto en el medio familiar y académico.



Las mayores críticas procedieron de las diputadas Josefa Luzardo (PP) y Teresa Cruz (PSOE), pero también se criticó la Fundación Idea desde el resto de grupos parlamentarios, y así la diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza abogó por atender las reclamaciones que se hacen en una auditoría realizada por AP Consultores.



Melodie Mendoza reconoció que se ha producido una mejoría en la gestión de la Fundación Ideo pero reclamó tomar medidas como establecer un sistema para conocer el coste de cada servicio y mejorar el proceso de contratación de los trabajadores.



La diputada del grupo Nueva Canarias Esther González indicó que en la auditoría se apunta que no hay un control adecuado sobre los trabajadores, lo que desmotiva al que está implicado en su trabajo.



La diputada de Podemos María del Río opinó que los datos de la auditoría son "muy preocupantes" e insistió en saber cuál es el problema para que sea elevado el absentismo, como dice la consejera, a la cual preguntó si Ideo está preparada para gestionar los centros de menores.



La diputada del grupo Nacionalista Canario Migdalia Machín manifestó que ya se trabaja para conocer los motivos del elevado absentismo entre el personal que trabaja con menores.



La diputada del grupo Popular Josefa Luzardo cuestionó que el gerente de Fundación Ideo perciba un sueldo de 82.000 euros al año y centró la crítica en los problemas de absentismo y que no haya una bolsa de trabajo para cubrir las bajas ni se trabaje con una empresa de trabajo temporal, por lo que reclamó medidas para mejorar la situación.



Josefa Luzardo también se refirió al contrato que tiene el director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, y los motivos por los que esta persona comunicó por carta a los trabajadores que la subida salarial para 2019 será del 1%, ya que con esta acción se daba a entender que hacía labores de gerente.



La diputada del grupo Popular reclamó datos acerca del porcentajes de jóvenes que se reinsertan al dejar de estar bajo medidas judiciales.



La diputada del grupo Socialista Teresa Cruz también destacó el problema del absentismo y reclamó acabar con los "techos de cristal de Ideo, con la fiesta permanente" de esta fundación, que, apuntó, se utiliza como "puerta trasera para entrar" a la administración pública.



En este ámbito se refirió también a Sergio Alonso, quien, señaló la diputada socialista, deja de ser asesor del gobierno canario para ser empleado público, y criticó asimismo que en el informe se habla de que el gerente cobraba dietas en efectivos, así como que se reconozca que el horario laboral comienza cuando se sale de casa.



Teresa Cruz se refirió a diversos informes, como los de la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común en los que se habla de poca colaboración en las cuentas en el primer caso y de deficiencias en los centros de menores en el segundo.



La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda aseguró que el gerente que cobraba dietas y tenía cajas en efectivo para pagar a proveedores no es el actual, cuyo sueldo, agregó, es de 58.000 euros anuales y puede trabajar tres horas semanales en la universidad.



Cristina Valido reconoció deficiencias en el funcionamiento de Fundación Ideo pero, subrayó, son anteriores a su etapa como consejera, y en cuanto a los centros de menores explicó que en Gran Canaria se ha localizado un terreno para ubicar uno que sustituya al de La Montañeta.



También se buscan terrenos en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, y en cuanto al absentismo señaló que se ha cambiado de mutua, y con la nueva se ha establecido una comisión de seguimiento con la que se espera obtener resultados más claros sobre los motivos de tan elevado número de bajas laborales.



En cuanto a la situación de Sergio Alonso dijo que ocupaba un puesto de confianza para un programa concreto y se tomó la decisión de que pasara a Fundación Ideo para poder realizarlo.