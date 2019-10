“Si el próximo Gobierno no asume que la seguridad es proteger los derechos sociales, puede venir otro 15M”

“Si tras el 10N estamos en un Gobierno, no es porque los poderes económicos cambien de criterio, ni porque el PSOE quiera que estemos. Será porque la gente nos dé la fuerza suficiente para estar. Las cosas no salen a la primera”. A pesar de que las negociaciones para conformar Gobierno fracasaran después del 28 de abril, el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia, Pablo Iglesias, afronta una nueva campaña confiando en que los números permitan conformar una alianza progresista. Para lograrlo, no pone líneas rojas a ningún partido que comparta su programa. Además, defiende que para enfrentar la desaceleración económica que auguran los expertos hay que apostar por la seguridad, pero no con más muros, fronteras o antidisturbios, sino protegiendo los derechos sociales. De lo contrario, “puede venir otro 15M”.

Iglesias desglosa en esta entrevista con Canarias Ahora las principales líneas del programa de Unidas Podemos, que pasan por la defensa de una renta básica ciudadana, la limitación de los precios de los alquileres o el hecho de convertir a Canarias en un referente mundial en las energías renovables. También apuesta por invertir en educación como antídoto para la lacra de la violencia machista o suprimir la diferencia entre abuso y violación del Código Penal.

El líder de Podemos considera que el conflicto en Catalunya requiere una solución política. Sin embargo, reivindica que la plurinacionalidad y la diversidad identitaria del país no afecta solo a esta comunidad, sino también a otras regiones como Canarias dada su condición insular: “Hay que superar una España en la que parece que hay que ser de Madrid para ser español. Los pueblos de Canarias donde no llegan los servicios básicos también muestran una fractura del país que hay que atender”.

"Hace unos años nadie preguntaría por qué no hay mujeres candidatas, se presuponía que todos tenían que ser hombres"

¿Cómo valora los hiperliderazgos en todos los partidos? De nuevo ninguna mujer candidata…

Creo que es la última vez que eso ocurre. Ya es excepcional lo que está pasando. Nadie esperaba que Pedro Sánchez ganara a Susana Díaz en las primarias, ni nadie pensaba que Casado ganaría a Sáenz de Santamaría y a Cospedal en el Congreso del PP. Nuestra formación política y nuestro futuro estará marcado por liderazgos femeninos y es una magnífica noticia que esto moleste y que esto salte. Hace unos años nadie haría una pregunta como esta porque se presuponía que todos los candidatos tenían que ser hombres. El hecho de que nos lo pregunten creo que es la mejor señal y el mejor indicador.

2019 ya ha superado la cifra de crímenes machistas del año anterior ¿qué está fallando? ¿qué plantea Unidas Podemos para acabar con esta lacra?

La clave es apostar por políticas públicas correctamente financiadas. Esto no se puede hacer sin dinero. Intervenir en la educación, que es probablemente el ámbito más importante. Mucho más importante que el derecho penal, en el que también hay que hacer cambios, como suprimir la diferencia que hay entre abuso y violación, pero lo fundamental es financiar políticas públicas que vayan a la raíz del problema, que es la educación.

¿Hay espacio en el programa de Unidas Podemos para Canarias? Los partidos nacionalistas aseguran que nadie defiende mejor que ellos a esta comunidad...

Estamos muy orgullosos de estar participando en el Gobierno de Canarias. Yo creo que, con todos los respetos hacia todos los diputados, pocos han demostrado defender mejor Canarias como lo han hecho Alberto Rodríguez, Victoria Rosell o Meri Pita.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno de España, en un encuentro con la ciudadanía en Gran Canaria. ALEJANDRO RAMOS

Más de 100.000 personas pasaron hambre en los últimos diez años en las Islas, el porcentaje de población en exclusión roza el 30%. Si Unidas Podemos formara parte de un Gobierno de España, ¿qué podría hacer para reducir estas alarmantes cifras?

La clave son políticas expansivas. Nosotros defendemos que haya una renta mínima de 600 euros ampliable en función de los hijos o de otras circunstancias. Creo que las situaciones de exclusión no son aceptables en la cuarta economía de la zona euro. Uno de los problemas de la ineficiencia económica es precisamente la desigualdad y eso implica hacer políticas expansivas que la reduzcan. Hace diez años esto era cuestionado y hoy incluso en EEUU reconocen que la mejor manera de hacer frente a una desaceleración económica son las políticas que apuestan por un Estado emprendedor.

¿Unidas Podemos sigue apostando por limitar los precios de los alquileres? ¿Qué otras medidas plantean en materia de vivienda?

Es fundamental hacer algo que ya están haciendo en otros países europeos como Alemania, que es dar a los ayuntamientos competencias para declarar zonas de mercado tensionado donde se produzcan abusos. Si la vivienda es un derecho, los alquileres no pueden ser abusivos. Hay que limitar el papel que están ejerciendo los fondos buitre y los grandes tenedores que construyen negocios inmobiliarios y que hacen que la gente no pueda acceder a un derecho básico. Al mismo tiempo, hay que apostar por la vivienda pública creando un amplio parque de vivienda pública en alquileres asequibles.

"Ahora que está tan de moda poner autobuses llenos de periodistas para retransmitir acontecimientos, pues vayamos a un CIE y que la gente vea cómo están las personas que están allí"

El delegado del Gobierno reconoció esta semana que muchos migrantes en situación administrativa irregular en Canarias están en la calle porque los CIE están llenos. ¿Qué alternativa existe a estos espacios?

Los CIE son centros de detención para personas que no han cometido ningún delito, que simplemente están huyendo de la pobreza. Todos entendemos que la emigración es un problema que no tiene una resolución en el marco de un solo Estado, pero creo que el cumplimiento estricto de los derechos humanos es lo mínimo que se le puede pedir a un país democrático. Haber recibido con concertinas o con balazos de goma a gentes cuyo único delito es huir de la pobreza o de la guerra creo que no es aceptable y que las cosas se pueden hacer mejor. Yo propuse a Pedro Sánchez que visitásemos juntos un CIE y que lo hiciéramos con cámaras. Ahora que está tan de moda poner autobuses llenos de periodistas para retransmitir acontecimientos, pues vayamos a un CIE y que la gente vea cómo están las personas que están allí.

Encuentro de los líderes de Podemos con la ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria. ALEJANDRO RAMOS

¿Cree que los poderes económicos permitirán que haya acuerdo progresista? ¿Qué hace pensar que ahora podrá ser diferente a abril?

Van a hacer todo lo posible por evitarlo. Si nosotros estamos en un Gobierno no es porque los poderes económicos vayan a cambiar de criterio ni porque el PSOE quiera que nosotros estemos, va a ser porque la gente nos dé la fuerza suficiente para estar. Las cosas no salen a la primera. En la moción de censura nos repetían por activa y por pasiva que no daban los números y al final nosotros nos trabajamos esos números y creo que mereció la pena hacer un acuerdo muy amplio para lograr echar al PP. Creo que esta vez puede salir. El plan de Sánchez era acercarse mucho a la mayoría absoluta y hundirnos a nosotros. Creo que eso no va a ocurrir y, en esas circunstancias, si el PSOE llega a un acuerdo con el PP para gobernar, sus gentes no se lo van a perdonar y sería la última vez que gobernase.

Si antes la amenaza era frenar a la extrema derecha, ¿cuál es el motivo ahora para ir a votar?

Nosotros podemos presumir de haber dicho lo mismo siempre. No nos financian los bancos, apostamos por tener competencias en el próximo Gobierno para cambiar cosas y no hemos cambiado nuestro programa. Con todos nuestros errores, que son muchos, creo que hemos demostrado una cierta coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, precisamente por eso creo que nos lo ponen tan difícil para gobernar.

"Podemos no lo estará haciendo nada mal en el Gobierno de Canarias para que algunos vetos desaparezcan"

Coalición Canaria retira ahora su veto a Unidas Podemos tras su alianza con Nueva Canarias. ¿Cómo valora esta unión? ¿Se fía de estas palabras?

En política no hay que fiarse de nadie. Nunca. En política hay que fiarse de las garantías. Bueno, si es así, entiendo que las cosas no las está haciendo nada mal Podemos en el marco del Gobierno de Canarias para que algunos vetos desaparezcan.

¿Qué papel tendrá la sentencia del procés en los resultados y las posteriores negociaciones del próximo 10 de noviembre?

Lo que ocurre en Cataluña es un problema político que no es nuevo y que requiere de soluciones políticas. Cuando Adolfo Suárez, que venía del franquismo, reconoció una institución republicana previa a la Constitución del 78 como la Generalitat de Catalunya estaba buscando fórmulas políticas para dar encaje a una realidad plurinacional compleja, que también tiene que ver con Canarias. La plurinacionalidad y la diversidad identitaria y lingüística de nuestro país no es solo Catalunya. Canarias también lo es, por su condición insular, por su realidad de territorio con características propias que requieren de un encaje territorial preciso. Hay que responder con mano izquierda, con fraternidad y con un espíritu democrático.

"Yo creo que hay que superar una España en la que parece que hay que ser de Madrid para ser español"

A mí me ofendió muchísimo que algunos dijeran que cuando salí con la bandera canaria de las siete estrellas verdes estaba utilizando un símbolo independentista, cuando es un símbolo vinculado a las luchas sociales canarias y de respeto a Canarias. Yo creo que hay que superar una España en la que parece que hay que ser de Madrid para ser español y que no entiende de una diversidad que se expresa con sus propios símbolos y con sus propios estilos en diferentes territorios. Y esto vale para Catalunya y para otros territorios. El problema muchas veces también tiene que ver con la relación entre mundo urbano y mundo rural. En el caso canario, con sus especificidades de insularidad, afecta muchísimo. Hay pueblos donde no llega Internet, donde no llegan servicios públicos básicos y que también hablan de una fractura de nuestro país a la que hay que responder con sensatez y un espíritu republicano de fraternidad.

Su partido ha sido víctima de numerosas conspiraciones que tenían como finalidad frenar su alza en las encuestas. Después de todo, ¿Podemos es hoy más fuerte?

Al contrario, cuando te golpean te duele mucho. Es verdad que lo que no te mata te inmuniza y te hace más fuerte, pero yo desearía que no se hubieran inventado tantas noticias falsas sobre nosotros que han producido muchísimo sufrimiento y que han convencido a buena parte de la población de mentiras. En España hay mucha gente que, por desgracia, piensa que nos han financiado dictaduras terribles, el “cubazuela del norte”, para sintetizarlas todas en una. Se ha demostrado que esto era mentira, que era un conjunto de informaciones falsas para hacernos daño. Que policías, supuestamente a la orden del Ministerio del Interior, fabricaran pruebas falsas contra una formación política para evitar que gobernara es uno de los hechos más graves de la democracia española.

"La mafia es muy poderosa y han sido capaces de destruir civilmente a muchas personas. Vicky actuó de una manera enormemente valiente"

La conspiración contra Rosell es un ejemplo de ello. ¿Cómo vivió la resolución del caso? ¿Confiaba en que fuera favorable pese a la sombra de figuras como Soria o el juez Alba?

Creo que la forma en la que han acabado las cosas nos tiene que llenar a todos de satisfacción, pero lo pasamos muy mal. La mafia es muy poderosa y han sido capaces de destruir civilmente a muchas personas. Vicky actuó de una manera enormemente valiente y al final se ha hecho justicia, pero no siempre se consigue.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno de España, en Gran Canaria. ALEJANDRO RAMOS

La exhumación de Franco supone un importante paso en democracia, pero ¿qué queda del franquismo en las administraciones públicas?

Los restos de Franco no estaban en el Valle de los Caídos. En el Valle había una momia. Los restos del dictador están en los poderes oligárquicos de este país que se enriquecieron gracias a su cercanía con la dictadura y no por su capacidad emprendedora. Al mismo tiempo, Emilio Silva y la Asociación de Memoria Histórica decían que la exhumación no se debió hacer como se hizo. Es un acto administrativo en el que no tiene que estar la notaria mayor del reino ni miembros del Gobierno en riguroso luto. En una exhumación no se saca al dictador a hombros con la bandera de España encima. Eso no es aceptable, eso no ha ocurrido cuando se exhuma a las víctimas de la dictadura.

"Los restos del dictador están en los poderes oligárquicos de este país que se enriquecieron gracias a su cercanía con la dictadura"

También falta dar tutela judicial efectiva a las víctimas. Nosotros lo intentamos hace un año, presentando la iniciativa para reformar la Ley de Amnistía y que esa tutela judicial efectiva fuera posible. El PSOE se comprometió con nosotros a quitar la medalla a Billy el Niño, un torturador. Me sorprendió ver a Pedro Sánchez homenajeando a las trece rosas, cuando fueron asesinadas por Roberto Conesa, el maestro de torturas de González Pacheco, alias Billy el Niño. Queda mucho que hacer. Hay algo que es muy grave, muchas víctimas tienen la sensación de que se ha pretendido usar la exhumación de Franco como un evento electoral. Eso no es aceptable. Yo creo que debería haberse hecho como mínimo una semana después de las elecciones y con mucha más discreción y respeto hacia las víctimas.

¿Hacia dónde va la izquierda en España? ¿Terminará Podemos confluyendo con Más País como ocurrió con Izquierda Unida?

Hay que asumir lo relativo de las etiquetas. Yo soy de izquierdas, creo que se me nota en mi manera de hablar, en las cosas que escribo y en la cultura de la que vengo, pero no me siento a gusto con la etiqueta como fin en sí mismo. Una vez un taxista me dijo que no había sido nunca de izquierdas, pero que nuestra formación era la única que defendía a su familia. Eso me parece lo fundamental, ¿quiénes están dispuestos a llevar a cabo un programa de protección de la ciudadanía? Con las etiquetas se identifica mucha gente, hasta el PSOE se pone la etiqueta de izquierdas muy grande y luego hace políticas que parecen claramente de derechas. No me preocupan tanto las nociones asociadas al significante de izquierdas como los elementos programáticos. Ahí siempre vamos a estar dispuestos a ponernos de acuerdo con las formaciones políticas que tengan un programa compatible con lo que nosotros defendemos.

¿No hay líneas rojas con ningún partido progresista?

Por supuesto que no.

Decisiones políticas y empresariales como el intento de José Manuel Soria de realizar prospecciones petrolíferas en Canarias o el impuesto al sol han frenado el camino de las Islas hacia la sostenibilidad. En este contexto, ¿cómo pueden convertirse en referentes de un modelo energético basado en renovables?

El Gobierno central tiene todas las competencias para hacerlo. Canarias puede ser una referencia mundial de las energías renovables. Podría ser un modelo que se viniera a estudiar desde todo el mundo por las ventajas geográficas y ambientales que tiene Canarias para ello. Pensamos que hay que crear una empresa pública de energía bien financiada para que compita con el oligopolio eléctrico, que apueste exclusivamente por las renovables, que asuma la inversión que tiene que llevar a cabo el Estado para que nuestro país, con Canarias como punta de lanza, se convierta en una referencia en las energías renovables. Es algo que además nos conviene en términos geoestratégicos si nuestro país no tiene reservas de recursos hidrocarburíferos y, sin embargo, tiene una serie de características geográficas que le permiten apostar en ventaja competitiva por las renovables. Nadie entiende que haya lugares en Alemania donde se apueste decididamente por las energías limpias y que aquí no se esté haciendo.

Si después de esta repetición electoral no hay acuerdo progresista, ¿España volverá a vivir otro 15M?

Siempre hay que respetar mucho cuando la gente sale a la calle. Creo que eso no tiene tanto que ver con los acuerdos como con las consecuencias que puede tener la desaceleración económica que todos los economistas anuncian. En este país muchas familias han sobrevivido gracias al colchón familiar de los abuelos, y esos colchones familiares están desapareciendo. Es fundamental que haya un Gobierno que asuma que la desaceleración económica se logra enfrentar con políticas de seguridad, pero la seguridad no son más muros, más fronteras o más antidisturbios. La seguridad es proteger los derechos sociales, si no, claro que puede venir otro 15M.