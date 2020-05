Gustavo Matos, presidente del Parlamento de Canarias: "Podemos ir a una fractura social que pagarán las futuras generaciones"

El presidente del Parlamento de Canarias, el socialista Gustavo Matos, ha opinado este lunes respecto a las protestas del fin de semana convocadas por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que no se puede "caricaturizar ese movimiento" y que no son solo "personas ricas de barrios altos, sino que va más allá". Así se ha expresado en una entrevista con Radio Marca Tenerife, en la que ha dicho que él se lo toma "muy en serio" y, ha añadido, no le gusta "la conflictividad social a la que vamos" puesto que se puede ir hacia "una fractura social que pagarán futuras generaciones".

Sobre la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus, Matos ha opinado que "tendrá que combatirse desde lo público hasta que el sector privado arranque". Pese a ser "una situación de incertidumbre, hay esperanza", ha dicho, ya que "parece que Europa va a adoptar una solución distinta a la de 2008 y el Gobierno Central va a apoyar a las comunidades autónomas".

Según Matos, en Canarias ha habido un impacto menor del virus que en otras comunidades, pero eso lleva un riesgo porque "tenemos pocos inmunizados". Por ello, ha dicho el presidente del Parlamento, "el futuro a corto plazo es complicado y será una situación difícil durante algunos meses. Hasta que no vuelva el turismo será duro".

En su opinión, "independientemente de que las ayudas públicas lleguen, va a ser insuficiente" y hay que ser conscientes de que "la situación va a seguir siendo complicada".

Gustavo Matos ha aclarado que el superávit sí se puede utilizar para cuestiones muy concretas, pero ha señalado que "la limitación de su uso fue una decisión del anterior Gobierno" y que de esta crisis "no se puede salir de la misma forma que de la de 2008".

Matos ha abundado en las ayudas públicas para paliar los efectos de la pandemia en la economía y ha defendido la creación del ingreso canario de emergencia: "Hay que lanzar un salvavidas a muchas familias que lo van a pasar mal. Es una buena solución en estos momentos tan duros. Estoy convencido de que no provocará que la gente no busque trabajo. A la mayoría le gusta sentirse activos y útil y no estar en casa".

Dimisión de la consejera de Educación y moción de censura en Santa Cruz

Este lunes, la hasta ahora consejera de Educación del Gobierno de Canarias, María José Guerra, presentó su dimisión del cargo. Al respecto, Matos ha dicho que está convencido de que el Gobierno "va a solucionar este problema en Educación de forma rápida porque se necesita preparar el próximo curso escolar".

Respecto a una posible moción de censura en Santa Cruz de Tenerife y la ausencia de plenos en el Ayuntamiento, Matos ha expresado su confianza en la alcaldesa, Patricia Hernández: "Creo en sus explicaciones; los plenos en Santa Cruz volverán pronto. Estoy convencido que continuará siendo alcaldesa". Si hubiera un moción de censura, ha añadido, "la respetaría" porque "es un instrumento democrático", aunque ha matizado que no ve motivos para hacerla. "Hoy hace justo un año en Santa Cruz se produjo un cambio y el Gobierno no lleva ni doce meses. Por motivos de gestión no sería lógica".