Gustavo Matos: "El proyecto europeo será con las regiones o no será"

El presidente de los parlamentos y asambleas regionales europeos, Gustavo Matos, ha afirmado este viernes en Roma que el proyecto europeo, en gran medida, “será con las regiones o no será” .



El también presidente del Parlamento de Canarias intervino en la IX Conferencia sobre Subsdiariedad Activa organizada en el Senado de Italia por la Conferencia de Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Regiones y Provincias Autónomas en el marco del programa de eventos con el que el Comité de las Regiones conmemora su 25 aniversario.



“Vengo de uno de los territorios más alejados de la Unión Europea. Considero una oportunidad para CALRE y para su contribución a la construcción de un proyecto europeo que, por primera vez, esta conferencia la presida el presidente de una asamblea periférica de la Unión Europea”, dijo.



Matos, según una nota, consideró el valor añadido que aportará desde sus singularidades y consideró “muy potente” el proyecto europeo desde la perspectiva del avance “en tiempo récord” que ha permitido a las regiones ultraperiféricas.



“El proyecto europeo es un proyecto de convivencia y de respeto a la legalidad, y en eso las regiones tenemos un papel que jugar", dijo Matos, quién aludió que en tiempos de "hiperconexión” que no permiten excusas para “hacerlo mal”.



Al respecto, señaló que las relaciones con las instituciones “pueden ser fluidas, directas, pero eso depende mucho de los partidos políticos”.



Aseguró que el fracaso “no es de las instituciones, sino de las formaciones políticas y lo que han representado, porque lo que no se conoce no se valora y la realidad es que existe un enorme desconocimiento de lo que hacen las instituciones, a qué se dedican”.



El presidente recordó que en las últimas elecciones europeas, celebradas el pasado 28 de abril, votó solo el 50% de la ciudadanía.



En su opinión, la escasa participación es una de las mayores amenazas al proyecto europeo y subrayó que en Unión Europea hay unos 200 millones de ciudadanos cuyos parlamentos cuentan con capacidad legislativa, algo que, a su juicio, debe verse como una oportunidad en un momento de distanciamiento de la ciudadanía respecto al proyecto europeo.



Gustavo Matos indicó que arranca ahora un proyecto piloto entre las asambleas y el Comité de las Regiones para lograr una participación más eficiente, en fase prelegislativa, en ese diálogo político con el que suavizar los rígidos procedimientos de subsidiariedad para la participación de las asambleas legislativas.