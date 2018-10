La consejera de Hacienda vincula la reforma tributaria con la modificación de la financiación autonómica y el REF

La consejera de Hacienda del Gobierno canario, Rosa Dávila, ha vinculado este miércoles la reforma tributaria a realizar en las Islas con la modificación de la financiación autonómica, así como con los cambios de la ley del REF y del Estatuto de Autonomía de Canarias.



Rosa Dávila compareció en comisión parlamentaria a instancia del grupo Socialista para hablar de las reformas tributarias a realizar en el ámbito de la hacienda pública canaria y propuso crear una subcomisión en el Parlamento para analizar los documentos que al respecto tienen las universidades públicas y los agentes sociales y económicos.



La consejera insistió durante su comparecencia en que la revisión y modernización del sistema tributario canario se haga de manera simultánea con la modificación de la financiación autonómica.



El diputado del grupo Socialista, Ignacio Lavandera, criticó que si bien la consejera habló en septiembre del pasado año de que se trabajaba en la reforma fiscal para una mejor redistribución de la riqueza no se sabe nada.



Tras esta crítica la consejera dijo que el actual Gobierno español en lugar de negociar la modificación de la financiación autonómica ha sido rehén del independentismo catalán.



Ignacio Lavandera también criticó que Rosa Dávila se refiera al presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, para referirse a los cambios en la financiación autonómica, el REF y el Estatuto de Autonomía, y añadió que si la consejera no tiene nada que decir sobre la reforma tributaria "dígalo". El diputado del grupo Socialista manifestó que si bien la consejera habla de que en Canarias ha bajado la presión fiscal resulta que ha aumentado.



Ignacio Lavandera también destacó que los beneficios fiscales no son progresivos, de manera que entre ellos se incluye el deducir los partos en clínicas privadas, y reclamó medidas de cohesión social.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos opinó que el debate se debe centrar en si es necesario reformar el sistema tributario canario, pero siempre que se anteponga el contenido social al electoral.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez , recordó que la política fiscal determina el modelo social, y aseguró que tanto la española como la canaria son injustas, por lo que reclamó avanzar hacia uno como los de los países de Europa central.



Román Rodríguez dijo que en un territorio como el canario se pueden hacer cosas, pero "solo" se ha hecho una bajada de impuestos "para quedar bien" a la vez se ha perjudicado a los servicios sociales. Así, recomendó a la consejera de Hacienda que “interprete” las cuantiosas transferencias de los contribuyentes del resto del Estado hacia Canarias. “No puede ser”, criticó, que el Gobierno de CC baje impuestos que, en otros territorios, cobran y; luego, pidan transferencias de renta desde la Administración estatal.

Para los nacionalistas progresistas, el gabinete de Clavijo tiene un discurso “facilón” que cae en el error de pensar que el resto de los actores políticos e institucionales carecen de criterio e información. Pero además, “meterse” con los asuntos territoriales y fiscales estatales, advirtió, es “muy poco inteligente”. Cuando “cierro los ojos y escucho al presidente y a la consejera, escucho a Ciudadanos y al sector más conservador del PP”, afirmó el dirigente nacionalista. Ese dicurso, reiteró, “sin matices, es muy peligroso y nos conduce al aislamiento y nos debilita” en la negociación futura de la financiación autonómica. El dirigente de NC apeló al valor de la corresponsabilidad fiscal.

Mientras, el diputado de Podemos Manuel Marrero preguntó qué ha pasado con Cataluña para que Coalición Canaria (CC) critique ahora al partido (Pdcat) que ha sustituido a su anterior socio en las elecciones europeas, CiU.

Manuel Marrero señaló asimismo que Rosa Dávila habla de tributos equitativos por las reducciones en el IGIC, pero se aplican a productos básicos y no a los suntuarios.



El diputado del grupo Popular Miguel Jorge denunció la falta de rigor presupuestario del Gobierno canario porque ha recaudado más de lo previsto, y estimó que es evidente que es necesario cambiar el sistema de financiación.



El diputado del grupo Nacionalista Canario Mario Cabrera apuntó que el número de votos no ha permitido realizar la reforma tributaria en Canarias.