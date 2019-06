IUC reprocha al PSOE que "entregue a la derecha" el Ayuntamiento de Telde

Izquierda Unida Canaria (IUC) ha reprochado este lunes al PSOE que haya "entregado a la derecha" el Ayuntamiento de Telde al aceptar liderar un pacto a cuatro del que también formarían parte Juntos por Telde, Ciuca y PP han, lo que dejaría fuera de la Alcaldía a NC, el partido más votado el pasado 26M.



IUC ha manifestado en un comunicado el "asombro" y la "decepción" que genera a esta formación "la avaricia" del candidato del PSOE a la Alcaldía de Telde, Alejandro Ramos, a quien ha recriminado que por querer "ser alcalde a toda costa" deje a este Consistorio "en manos de la derecha que tanto daño hizo en el pasado".



"Los implicados en el caso Faycan, los que cerraron las guarderías, los de los pelotazos urbanísticos, finca de San Rafael, el plan de ajuste y la brutal subida de impuestos, son ahora el gobierno de Telde, de la mano de un supuesto partido socialista", afirma IUC.



La formación política ha considerado que con este pacto se pretende "vender como estabilidad un cuatripartito con una correlación de fuerzas en el pleno de diez concejales de partidos de derecha y tan solo seis del PSOE, que se lanza a la piscina en un proyecto que no controla numéricamente".



IUC en Telde cree que se debe asumir, "como lo haría cualquier demócrata", que NC fue el partido más votado en las últimas elecciones locales y opina que "un gobierno natural y de sentido común habría sido el de las dos formaciones más votadas, aunque tuvieran que dimitir las personas que no se llevan bien, para que pase el siguiente de la lista, y no la aberración de que gobiernen todos los partidos de derechas apuntalados por un partido supuestamente socialista".



Por todo ello, IUC ha expresado su tristeza por el "pacto antinatural" que facilitaría "un gobierno Frankenstein" en Telde.