Iglesias recuerda a Antona que el PP "manchó el uniforme de los policías para proteger a corruptos"

El senador canario del Partido Popular Asier Antona ha recomendado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que lea la obra de La metamorfosis de Kafka: "Usted ha llevado una metamorfosis envidiable. Ha pasado de ser espiado a ser espía. ¿Va a seguir hablando en su metamorfosis en términos de cloacas del estado?", preguntó Antona. "Me gustaría saber cuál es la verdad y el instinto de usted para llevarle al Centro Nacional de Inteligencia. Ha pasado de republicano a Ministro de Jornada, ha pasado de Vallecas a un chalet en Galapagar".

A esto, Iglesias respondió leyendo parte de las conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria sobre la utilización partidista de los órganos de gobierno. Un enfrentamiento que ha compartido en su cuenta de Twitter. "En el Ministerio del Interior, bajo el mandato de Fernandez Díaz, usando de manera fraudulenta el catálogo de puestos de trabajo, se creó una estructura policial bajo las instrucciones del señor Cosidó Guriérrez por orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino, con el conocimiento del ministro, destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción que afectaban al PP y al seguimiento, investigación y persecución de adversarios políticos. A modo de ejemplo: Podemos, Informe PISA", relató el vicepresidente del Gobierno de coalición.

Un senador del PP me ha recomendado leer a Kafka y, de paso, ha reconocido que las cloacas organizadas por los suyos me espiaron. Le he leído una cosa sobre su partido 👇🏽 pic.twitter.com/ge7XsAguL5