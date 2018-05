El alcalde de Ingenio sostiene que Juan Rafael Caballero es el único que puede acreditar si es médico

El alcalde de Ingenio (Gran Canaria), Juan Díaz (PSOE), ha indicado este viernes que el exconcejal de Festejos, Juan Rafael Caballero, "es el único que puede acreditar si posee el título de médico".



El que fuera mano derecha del regidor municipal dimitió la pasada alegando "asuntos personales", que Juan Díaz relaciona con cuestiones de salud, "como demuestra un parte médico".



"Si es médico o no, él es el único que puede responderlo", ha señalado el acalde de Ingenio una vez terminada la presentación del XIII Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, celebrada en Arinaga.



"Yo siempre he pensado que era médico y él es el único que puede acreditarlo", ha insistido Díaz, que ha aseverado que, de no poseer el título, el Partido Socialista valoraría si le aplica su código ético, "aunque Caballero ya ha dimitido".



Mientras tanto, el Colegio de Médicos de Las Palmas ha iniciado una investigación para confirmar si posee la titulación oficial.



Lorena Quintana Hernández, miembro de Juventudes Socialistas, que ejerce de Educadora Social, sustituirá a Caballero en las áreas de Festejos, Régimen interior, Personal y Transportes.