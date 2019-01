José Luis Báez anuncia que no repetirá como candidato del PP al Ayuntamiento de Teror

El presidente del Partido Popular de Teror, José Luis Báez, ha anunciado que no se presentará como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones locales. Báez explica que la decisión obedece estrictamente a cuestiones personales y asegura que su decisión ha sido muy meditada.

Báez manifiesta que “tras una larga reflexión he decidido no optar a la reelección como candidato porque también hay que valorar otras consideraciones, sobre todo de tipo personal. Es una decisión tomada libremente, tras varios años al servicio de la ciudadanía de Teror, convencido de que las personas son importantes pero no imprescindibles y que realmente lo que importa son los proyectos”.

El presidente popular y actual alcalde de Teror destaca que continuará trabajando “con las mismas ganas e ilusión” hasta que concluya el actual mandato con la intención de culminar diversos proyectos que tiene en marcha el equipo de Gobierno municipal. “Llevo muchos años al frente de importantes responsabilidades políticas en el municipio y ha llegado el momento de dejarlo para desarrollar otros proyectos personales y laborales”, manifestó.

José Luis Báez indica que finaliza una etapa con la satisfacción de haber liderado “la mejor opción política” para el municipio, la del Partido Popular, y haber trabajado con “esfuerzo y empeño” para lograr que Teror superara “una etapa complicada en todos los sentidos”.

“Ha sido muy complicado, muy duro y quiero ser justo al destacar la labor realizada por mis compañeros. Nos ha tocado gobernar en los peores años, superando una crisis política, económica y social sin precedentes y no quiero dejar pasar la ocasión para hacer un agradecimiento especial a todos los integrantes del equipo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teror, a quienes integran la familia del PP y a la ciudadanía de mi municipio”.