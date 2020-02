El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias paraliza la "privatización" de la televisión pública de Mogán

La Consejería de Hacienda, presupuestos y asuntos europeos del Gobierno de Canarias ha notificado a la portavoz de Nueva Canarias (NC) en Mogán, Isabel Santiago, la resolución dictada por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, por la que estima parcialmente el recurso presentado por esta contra el contrato millonario del servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán, por el que la alcaldesa "pretendía privatizar la radio televisión pública de Mogán", según ha indicado NC en Mogán.

El partido indica en una nota de prensa que la Consejería ha declarado nulos los pliegos y los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación. NC recuerda que el pasado 4 de diciembre interpuso un recurso en materia de contratación contra el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento para tramitar la adjudicación del contrato del Servicio integral de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Mogán, así como contra los pliegos de prescripciones técnicas y la aprobación del expediente de contratación. El importe del contrato era de más de 1,5 millones de euros.

En su escrito, Nueva Canarias sostenía entonces que se habían producido varios incumplimientos de la ley de contratos del sector público (LCSP). Por un lado, afirma NC, no se acreditó la idoneidad del contrato, incumpliendo así con lo establecido en el art. 28 de la LCSP. Y por otro lado, el informe del técnico municipal en el que debe justificar la insuficiencia de medios técnicos y humanos "pasa por alto" que el Ayuntamiento creó una empresa pública denominada Mogán Socio Cultural para, entre otras cosas, encargarse de “la promoción, gestión y explotación de cualquier modalidad de televisión digital, por cable, etc. y en especial la gestión directa de la televisión digital terrestre de la demarcación de Mogán”.

NC añadió que actualmente existe un contrato entre esta empresa municipal y Retevisión, que está en vigor hasta octubre de 2021 por un importe de más de 94.000 euros. Además, añade NC, en el pleno del 22 de noviembre Ciuca acordó la encomienda de gestión a favor de la empresa para que preste el servicio de medios de comunicación.

Nueva Canarias asegura que no le resultó "muy fiable el contenido del informe técnico pues sólo tenía apariencia de legalidad" y de él se desprendía que "estaba pensado en dar más cobertura a la voluntad de la alcaldesa que al estricto cumplimiento de la ley".

En su resolución, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias afirma “que no se ha justificado que la Corporación local no dispone de medios suficientes para prestar los servicios que se pretende contratar, limitándose a realizar una declaración de voluntad respecto a no contar con medios suficientes para su prestación”. El escrito, indica NC, le da la razón en su afirmación de que el Ayuntamiento de Mogán sí cuenta con un medio propio para la prestación del servicio que es la empresa pública Mogán Socio-cultural.

Por ello, señala NC, el escrito del Tribunal "deja en entredicho el contenido del informe redactado por el técnico al respecto, y da la razón a lo alegado por NC".

El Tribunal, además, concluye que se admite el motivo de impugnación y declara que el Ayuntamiento ha vulnerado dos artículos de la ley de contratos públicos, lo que conlleva "la declaración de nulidad de los pliegos y los actos del expediente de contratación relacionados con su aprobación" y la suspensión del expediente.

La portavoz de NC en Mogán, Isabel Santiago, ha expresado su gran satisfacción por la respuesta del Tribunal de Contratos pues supone, por un lado, que la situación de los trabajadores de la televisión pública deja de estar en riesgo, garantizando su estabilidad laboral y sus derechos; y por otro, confirma las irregularidades cometidas por la Junta de Gobierno Local de Mogán y por el técnico informante.