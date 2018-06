Kichi, alcalde de Cádiz: “Hemos demostrado que estamos preparados para gobernar y lo hacemos mejor”

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha reivindicado este sábado en Las Palmas de Gran Canaria el trabajo llevado a cabo por los ayuntamientos del cambio en los últimos tres años. Así, destacó que desde que las elecciones municipales de 2015 la formación morada y sus distintas confluencias han conseguido demostrar que están "preparados para gobernar, y que lo hacemos mejor que ellos”.

‘Kichi’, que ha participado en el encuentro con militantes Activando 2019 que ha organizado Podemos Canarias, ha recordado que desde que llegó a la Alcaldía de la capital gaditana, ha tenido que “montar un hospital de campaña, frenar la hemorragia y soñar” para cambiar la realidad social y económica de una ciudad que estaba “adormecida y desengañada” tras veinte años de gobiernos del Partido Popular (PP).

Sobre la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy ha subrayado que “todo el mundo se ha vuelto loco diciendo que España vuelve a ser de izquierdas”. No obstante, ha insistido en que “no hay que olvidar la capacidad de defraudar que tiene el PSOE”, motivo por el que el auténtico motor del cambio debe seguir siendo Podemos.

Durante el intercambio de opiniones que ha mantenido con distintos concejales de la formación morada en las Islas ha subrayado que no se equivocaron cuando "exigíamos en las calles que las administraciones deben funcionar, son las administraciones las que deben cambiar, nosotros no”.

“Todos sabíamos que no veníamos a las instituciones de vacaciones o de campamento, veníamos a pelear duro porque el enemigo era inclemente y no nos iba a pasar ni una, pero eso no significa que tengamos que ir renunciado poco a poco a esos ideales que nos llevaron a tomar la calle, porque eso es lo que le ha pasado, tradicionalmente, a las fuerzas políticas que han dicho representar el espíritu de las clases trabajadoras”, ha remachado.

Por tal motivo, ha reivindicado que “de ese ímpetu transformador y revolucionario del 15-M nos queda todo, y si no fuera así es mejor irse para casa por donde hemos venido”, ha asegurado.

Además, incidió en que “nadie está a salvo de la corrupción, por eso solo vamos a estar ocho años, por eso cobramos lo mismo que antes y por eso nos vamos a ir a casa antes de acostumbrarnos a las moquetas y a las caobas, para poder seguir mirando a los ojos de la gente”.