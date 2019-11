Lanzarote y Fuerteventura no cuentan con puntos de encuentro familiar para proteger a menores de la violencia machista

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha criticado este martes que en Lanzarote y Fuerteventura no hay puntos de encuentro familiar para proteger a los hijos de las situaciones de violencia machista.



Julio Pérez, que ha comparecido en el pleno del Parlamento para hablar de la revisión de estos puntos de encuentro familiar, ha admitido que es una "anomalía" que no existan puntos familiares en Lanzarote y Fuerteventura y que en Tenerife solo hay tres.



Asimismo, ha señalado que para que se instalen puntos de encuentro familiar en Lanzarote y Fuerteventura se precisan "interlocutores", es decir "una ONG que se haga cargo".



El consejero ha precisado que todos los puntos, salvo los de Gran Canaria, están gestionados por ONG y no por la administración pública y ha asegurado que "debe haber más".



Para Julio Pérez, es necesario regular, financiar y extender este servicio "de extraordinaria utilidad", cuyo objetivo es la defensa de los niños para que la ruptura y desencuentro familiar no termine siendo una causa de dolor adicional.



El consejero, además, ha indicado el Gobierno tiene el propósito de regular estos puntos de encuentro familiar y, como novedad, incorporar que no solo sirvan para cuando hay conflicto judicial sino también puedan ser utilizados para los casos que son derivados por los servicios sociales de los ayuntamientos.



La diputada de CC Socorro Beato ha señalado que al principio de la anterior legislatura, cuando gobernaba su partido, los puntos de encuentro familiar solo estaban en Tenerife y Gran Canaria y, a lo largo del mandato, se instalaron en el resto de islas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura.



Socorro Beato ha recriminado al actual Gobierno que no haya aumentado la partida a este recurso y no haya detallado si los va a crear en Lanzarote y Fuerteventura, al tiempo que ha denunciado que los menores, en ocasiones, tengan que reunirse con los padres que han sido condenados por violencia machista.



La diputada del PP Luz Reverón ha pedido más recursos financieros para mejorar la oferta de puntos de encuentro familiar, ya que es una "herramienta esencial para proteger a los menores" que deben poder utilizar también las familias derivadas por los servicios sociales de los ayuntamientos.



El diputado de Ciudadanos Ricardo Fernández de la Puente ha opinado que el ratio de punto de encuentros "parece insuficiente" en comparación con otros puntos del territorio nacional.



Del mismo modo, la diputada de Sí Podemos Canarias María del Río ha denunciado el déficit de puntos de encuentro en Canarias, pues faltan en todas las islas, y ha dicho que es contradictorio que los hijos de padres maltratadores tengan que encontrase con sus progenitores.



La diputada de Nueva Canarias Sandra Domínguez ha defendido que los puntos de encuentro familiar tienen que estar presentes en todas las islas, pues se trata de un recurso esencial, que, a su juicio, deberían estar regulados como un derecho del menor, "para que mujeres y niños estén respaldados por la administración".



La diputada de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha asegurado también que estos puntos de encuentro son un servicio fundamental que se debe prestar en todas las islas, ya que ayuda a propiciar el régimen de visita y promueve la relación de los niños con sus padres.