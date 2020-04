López Aguilar pide superar "el cainismo" y buscar "un gran acuerdo" político para reconstruir el país

El presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo, el socialista Juan Fernando López Aguilar, considera que los líderes de los partidos políticos en España deberían superar el "cainismo" y trabajar por un gran acuerdo que reconstruya el país después de la grave crisis de la COVID-19.



En una conversación con Efe desde su confinamiento en Canarias, López Aguilar denuncia que "el cainismo, el sectarismo y la polarización están dominando la política española hasta obstruir la construcción de grandes consensos que, sin embargo, de forma ritual y con hipocresía, se echan de menos".



"Todo el mundo echa de menos la construcción de grandes consensos y de grandes respuestas acordadas que, sin embargo, los propios actores hacen imposibles", asegura.



Califica de "excepcionalidad cruda, durísima" esta realidad de la actual política en España.



Apelar a "la grandeza del pueblo español"



Para superar esta situación, "vale la pena apelar a la grandeza del pueblo español que nos mira, porque es un hecho muy llamativo el que exista mayor nivel de polarización y radicalización en los liderazgos de los partidos políticos que en sus respectivos electorados".



El exministro de Justicia opina que en la dirección de los partidos "se teme castigo electoral si se hacen concesiones y se aproximan la posiciones en aras de grandes objetivos, cuando cualquier encuesta de opinión señala lo contrario".



"La opinión pública -asegura- premiaría los liderazgos capaces de construir esas mayorías necesarias para desatascar nudos gordianos y ofrecer luz al final del túnel de grandes reformas estructurales que vamos posponiendo indefinidamente".



Entre las reformas necesarias, cita la educativa, la de la Seguridad Social y "la de la propia Constitución, que ya rechina por muchas costuras -y lo está poniendo de manifiesto este prolongado estado de alarma-".



A este respecto, advierte de que el alcance de la excepción por la que atraviesa el país "no está previsto ni en la ley orgánica 4/1981 (que reguló los estados de alarma, excepción y sitio), ni seguramente en la mente de los constituyentes que no pudieron imaginar nada parecido a lo que nos está pasando".



"Este es el momento de decir que hace falta liderazgo para construir esos consensos, y para apreciar el esfuerzo que creo que está derrochando, sudando mucho la camiseta, el presidente del Gobierno", subraya.



En su opinión, Pedro Sánchez "está haciendo un gran esfuerzo de contención para no contestar recíprocamente el nivel de virulencia cainita con el que a menudo sus ofertas de grandes consensos, o de acuerdos y entendimientos, son respondidas por la oposición y de forma muy destacada por el principal partido de la oposición que es el Partido Popular".



En juego "la supervivencia" de la UE



La ausencia de grandes consensos en España desde que los dos principales partidos ya no se bastan por sí solos para gobernar contrasta con lo que empieza a convertirse en práctica en el Parlamento Europeo (PE).



"Construir mayorías en el PE se ha puesto cada vez más difícil", explica. "Durante muchos años las aseguraron por sí solas las dos formaciones políticas con mayor número de escaños, Partido Popular y Partido Socialista, y hace ya veinticinco años que el Partido Socialista no es primera fuerza en el Parlamento Europeo, lo que lamento".



"Ahora hace falta, para construir una mayoría proeuropea, contar con liberales -Renew Europe-, con Verdes y con buena parte de Izquierda Unida -GUE-, porque de otro modo los escaños antieuropeos, nacionalistas reaccionarios, de extrema derecha y eurófobos conseguirían superar en número las posiciones proeuropeas en el Parlamento Europeo".



"Eso nos obliga a un mayor celo en la construcción de mayorías, en la aproximación de posiciones y en la cesión en los compromisos mutuos". "Nos obliga -continúa- a un ejercicio constante de altura de miras y de superación de la tentación de la represalia o del castigo inmediato a la deslealtad que observamos prácticamente en todas la votaciones".



Pero aún así, subraya el eurodiputado, "sacamos adelante todavía, con el esfuerzo de varios grupos, resoluciones proeuropeas. Tenemos que tener conciencia de que lo que está en juego es la supervivencia de la propia Unión Europea".



"Medidas con acento español"



El pasado viernes, el pleno aprobó, por vía telemática, una resolución sobre la "acción coordinada de la UE para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias", que fue presentada conjuntamente por socialistas, populares, liberales y verdes.



López Aguilar destaca, entre otros elementos, los consensos alcanzados para que la Comisión Europea y los Veintisiete fijen en el presupuesto europeo "el reaseguro de desempleo, para los que sufren los ERTEs o el paro"; los 400 millones de euros destinados a la investigación científica y médica contra la pandemia; el "medio billón de euros movilizados en recursos para la financiación del esfuerzo de reconstrucción"; y el compromiso de incrementar el techo de gasto.



"Pero hay, además, otras medidas que tienen acento español y que tienen que ver con nuestro compromiso con valores, de que las medidas restrictivas de derechos sean proporcionales y necesarias, y estén acotadas en el tiempo; que la Comisión Europea vele por el cumplimiento de los estándares constitucionales consagrados en el artículo 2 del Tratado" y, sobre todo, "el impacto de la pandemia sobre los más vulnerables".



El Parlamento, por otro lado, "no ha renunciado", según el eurodiputado, a reclamar la mutualización de la deuda y de hecho la resolución incluye una referencia expresa a la emisión de deuda respaldada por el presupuesto comunitario y por el Marco Financiero Plurianual de la UE.



López Aguilar afirma con rotundidad que esto "es histórico". "Nunca antes la Unión Europea había asumido el compromiso de emitir una deuda comúnmente respaldada y garantizada por el presupuesto europeo".