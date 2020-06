López Aguilar pide el restablecimiento de la libre circulación lo antes posible y advierte que "Schengen está en juego"

El Parlamento Europeo aprueba hoy una resolución elaborada por el eurodiputado socialista, Juan Fernando López Aguilar, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior de la Eurocámara, que pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros un Plan de Recuperación para el espacio de fronteras interiores de la UE Schengen. El dirigente socialista ha insistido una vez más: “Schengen no muestra buena salud, está en juego”.



En el debate del Pleno celebrado ayer, López Aguilar ha denunciado ante Ylva Johansson, comisaria europea de Interior, que algunos Estados miembros se hayan precipitado en “adoptar medidas unilaterales no coordinadas ni comunicadas entre sí de restablecimiento de fronteras interiores en la UE”. Por ello, el eurodiputado ha pedido a la Comisión Europea un plan de restablecimiento para Schengen para que sea plenamente funcional “cuanto antes”.



También ha pedido asegurar que los controles sean excepcionales, “con estrictas restricciones temporales”, al tiempo que ha urgido medidas prácticas “para asegurar la responsabilidad coordinada por la Comisión ante retos comunes”. En este sentido, López Aguilar ha preguntado a la Comisión si considera que las medidas y las restricciones han sido respetuosas con el código de fronteras Schengen que establece, ha recordado, tres principios: “Confianza mutua, solidaridad, y respeto con el derecho”. “Schengen importa, el derecho importa, también en tiempos de crisis, especialmente en tiempos de crisis”, ha insistido.



“Schengen no necesita explicación, porque todo el mundo sabe que es el activo que mejor distingue las ventajas de ser europeo, la construcción europea”, y ha añadido: “Un espacio de libre circulación, sin restricciones y sin discriminación entre europeos del que disfruta ahora más de 400 millones de ciudadanos y ciudadanas de la UE”, ha concluido.