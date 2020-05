Luis Ibarra, satisfecho de que el Puerto de Las Palmas figure entre los ocho de España que empiezan la desescalada

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, ha expresado su satisfacción por el hecho de que el puerto de La Luz y de Las Palmas figure entre los ocho elegidos como únicos puntos de entrada a España en el proceso de desescalada hasta el 24 de mayo.



En declaraciones a Efe, Ibarra ha indicado este lunes que es fundamental que Las Palmas se incluya en esta nueva orden ministerial en la que también se encuentran el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pues supone "una señal para el sector portuario, en el sentido que de está en el pelotón de salida de la desescalada futura".



Ibarra ha aludido también a la importante posición geoestratégica del puerto capitalino y al hecho de ser uno de los que mayores movimientos que registra en España, así como a la actividad diversa que ofrece y al "potente" equipo de Sanidad Exterior que dispone. El personal de Sanidad Exterior del Ministerio lleva a cabo un trabajo "muy eficiente y está muy bregado" con pandemias, ha recalcado el presidente de la autoridad portuaria.



Sobre esta cuestión, ha recalcado que la orden ministerial hace referencia al decreto y órdenes de 2014 que se dictaron ante el problema sanitario del ébola y que tuvieron un gran desarrollo en el de Las Palmas por su vinculación con los puertos africanos y con los países que sufrían esta enfermedad. El trabajo que se desarrolló entonces en el puerto canario ha podido servir de base para la nueva regulación por la COVID-19, ha señalado.



Ibarra además ha considerado que la nueva orden permite una mayor actividad en el recinto portuario y ha hecho hincapié en que es importante que en este listado de puertos y aeropuertos se haya incluido al aeropuerto de Gran Canaria por el apoyo que supone para los movimientos del puerto. Así, ha citado como ejemplo la llegada de un crucero de la compañía Aida con tripulación de repuesto para regresar a sus países de origen, lo que ha sido posible gracias a que está operativo el aeropuerto de la isla.



La nueva orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana entró en vigor a las 00.00 horas del pasado 16 de mayo y culmina a la misma hora del 24 de mayo.



Según la orden ministerial publicada el viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), los aeropuertos son Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Gran Canaria, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Málaga-Costa del Sol y Palma de Mallorca. A ellos se ha sumado ya el aeropuerto de Tenerife Sur y se van a unir también los aeródromos de Lanzarote-César Manrique y Fuerteventura.



Los puertos designados como únicos puntos de entrada son los de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Vigo.



Estas instalaciones son las que ya se establecieron como puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de salud pública de importancia internacional por acuerdo de Consejo de Ministros el 7 de marzo de 2014, ateniéndose al Reglamento Sanitario Internacional.

La limitación se aplica a vuelos de pasajeros con origen en cualquier aeropuerto situado fuera del territorio español y a buques de pasaje que presten servicio de línea regular. También a buques de transbordo rodado y buques de pasaje que presten servicio de línea regular con origen en cualquier puerto situado fuera de territorio español con pasajeros que no sean los conductores de las cabezas tractoras de la mercancía rodada.



La limitación establecida para entrar desde fuera de España sólo por esos aeropuertos no afecta a aeronaves del Estado, escalas con fines no comerciales, vuelos exclusivos de carga y posicionales, humanitarios y de emergencia. Tampoco tienen la limitación de entrar solo por los puertos designados los buques del Estado, los que transporten carga exclusivamente ni los que naveguen con fines humanitarios, médicos o de emergencia.