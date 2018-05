Luis Ibarra espera que los asuntos pendientes no se "empantanen" con su relevo

El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra (PSOE), ha afirmado este jueves que dejará su cargo "tremendamente satisfecho" y con la confianza de que asuntos pendientes como el acuerdo de pesca con Mauritania y la creación de una plataforma con Suramérica para distribuir grano a la UE y África no se "empantanen".



Ante el cambio que se prevé que se autorice este viernes por el Consejo de Ministros, Ibarra ha expresado en declaraciones a los periodistas "todo su apoyo" a su sucesor, el exalcalde de Las Palmas de Gran Canaria Juan José Cardona (PP), y ha considerado que la "política es así y hay que aceptarla como viene".



Ibarra ha dicho que durante estos dos últimos años le han sorprendido "muchas cosas", como que no se produjera su relevo en noviembre de 2016 y que se volviera a hablar del asunto el pasado año, pero ha deseado a Cardona "éxito" en su gestión en el año que queda antes de que se celebren las elecciones autonómicas.



El Puerto no puede parar su actividad ni los proyectos que tiene pendientes de desarrollar "empantanarse", tras su cese que se produciría previsiblemente la próxima semana.



Para Ibarra, el acuerdo pesquero pendiente con Mauritania "no puede decaer", pues el lunes 14 hay programada una reunión en el ministro de Pesca del país africano para seguir adelante con el mismo, y "es fundamental que el Puerto esté ahí", así como el proyecto para crear una plataforma internacional de distribución de grano.



Se han mantenido conversaciones con las empresas del sector de Sudamérica y se prevé presentar el proyecto en la Embajada de España en Argentina a las diez empresas más importantes de Argentina.



Para llevar adelante esta plataforma es fundamental la implicación de las empresas con silos en el Puerto de La Luz se "vuelquen en este tema", ha remarcado.



Estos dos asuntos serían los más importantes desde el punto de vista comercial, ha recalcado Ibarra, quien ha señalado que del "día a día" del Puerto, a su juicio, lo más relevante que ha quedado por hacer es lograr la tarifa plana e intentar que exista más representación empresarial en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria.



El alargue del muelle Reina Sofía es una obra que también queda pendiente porque debió de haber comenzado, "pero siempre nos ponen algún impedimento de última hora; los fondos están, por lo tanto, creo que será una realidad y seguramente Madrid ahora que me voy lo agilizará un poco más".



Ha comentado que también queda por resolver la financiación de la obra del muelle de Los Mármoles en el Puerto de Arrecife, en Lanzarote, pues desde la Unión Europea se les ha comunicado que no ve "viable" su aportación económica.



Esta obra tiene un presupuesto de 18 millones euros, y se esperaba que una parte la financiara el Estado y otra la UE, que ahora ha comunicado que existen impedimentos porque "se licitó antes de que se diera esa posibilidad", y se está intentando que Puertos del Estado asuma su compromiso.



En cuanto a los logros más importantes de su gestión, Ibarra ha mencionado el acuerdo alcanzado con la estiba, "porque pacificó un sector a punto de caerse" ante las deudas que arrastraba; y conseguir que la inversión privada haya apostado de nuevo por el Puerto.



En el sector de reparaciones, ha citado como ejemplo la inversión de la empresa Astican para construir un dique seco que "supondrá un gran salto de calidad"; o la de la compañía Naviera Armas para su terminal y también, aunque de menor cuantía, la apuesta de Hidramar y la de Repnaval-Zamakona, que también emprende un nuevo proyecto.



Ha aludido también al proyecto Puerto-Ciudad, que ya cuenta con el acuario Poema del Mar y está pendiente de la pasarela que conectará el recinto portuario con la ciudad, y a las obras que se han llevado a cabo en los puertos de Lanzarote y Fuerteventura.



Ibarra ha hecho estas declaraciones con motivo de su asistencia a la jornada que se ha celebrado en Casa África para fomentar las relaciones entre Canarias y Mauritania.

Fedeport cree que Cardona será un "magnífico" presidente El presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias (Fedeport), José Juan Ramos, ha considerado este miércoles que el exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona (PP) será un "magnífico" presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.



En declaraciones a los periodistas, Ramos ha manifestado que "siempre ha preferido la estabilidad", pero "una vez que está decidido el relevo" del socialista Luis Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria, "habrá que lidiar con lo que venga".



El presidente de Fedeport ha señalado que se trata de un nombramiento, el del presidente de la Autoridad Portuaria, que "siempre ha dependido" de una decisión política "por lo que no ha cambiado nada".



No obstante, Ramos ha remarcado que asuntos pendientes en el Puerto como el acuerdo con Mauritania para la descarga de una parte las capturas de sus pesqueros en el puerto de La Luz, entiende que competen a la Autoridad Portuaria y que se seguirá con adelante con ellos, aunque no esté Ibarra.