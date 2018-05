Luz verde del Parlamento a elegir un administrador único para la RTVC

El pleno del Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles por unanimidad iniciar los trámites para aprobar una ley de emergencia que sirva para que el Gobierno regional apruebe por decreto el nombramiento de un administrador único para la Radiotelevisión Canaria hasta que se renueve el consejo rector.



Los trámites se inician una vez este miércoles se ha tomado en consideración una propuesta de todos los grupos parlamentarios para modificar la ley de la Radiotelevisión Canaria, cuyo presidente, Santiago Negrín, ha dimitido por razones personales.



Una vez tomada en consideración se enviará al Consejo Consultivo de Canarias con la intención de aprobarla a mediados del mes próximo.



De este modo, el administrador único que se elija ejercerá tanto respecto del ente Radiotelevisión Canaria como de sus sociedades, los cargos, competencias y funciones previstas en esta Ley y singularmente las establecidas en los artículos 15, 16, 17, 18 y 19.



El mandato del administrador único designado por el Gobierno, previa audiencia a los grupos parlamentarios, vencerá cuando se constituya el órgano rector y, en todo caso, el 31 de diciembre de 2018.



La emergencia se debe a que hay peligro de que el 30 de junio próximo la televisión canaria "vaya a negro" y se cierre, con lo que los 700 trabajadores que ejercen su labor en ella se quedarían sin empleo.



La iniciativa ha sido presentada por todos los grupos menos Nueva Canarias, cuyo portavoz, Román Rodríguez, ha comentado que no fueron advertidos de su presentación, a pesar de lo cual ha dado su apoyo, si bien ha puesto en duda que se encuentre un "mirlo blanco que en poco tiempo resuelva los problemas que hay de señal, así como de pérdida de crédito ante la sociedad y que garantice la continuidad de los servicios informativos".



La diputada del grupo Mixto Melodie Mendoza ha destacado que los plazos se agotan y no se puede esperar, y ha reconocido que hay dificultades para elegir un administrador único, pero ha recordado que será durante un breve periodo de tiempo



Melodie Mendoza ha señalado que el administrador único tendrá las atribuciones del actual consejo rector y habrá control por parte del Parlamento de Canarias.



El diputado del grupo Podemos Juan José Márquez ha criticado que en una empresa pública como Radiotelevisión Canaria hay contratos en precario, y ha asegurado que el principal "tóxico" que hay en el ente es que los informativos no son públicos.



Juan José Márquez ha indicado que no se trata de dar un cheque en blanco, por lo que espera que la persona que se nombre sea capaz y formada para sacar a la Radiotelevisión Canaria de una situación "muy grave".



La diputada del grupo Popular Luz Reverón ha afirmado que su partido ha actuado con responsabilidad en su labor de control, y porque "hace casi un año alertamos" de los peligros y solicitó el relevo del presidente de la Radiotelevisión Canaria.



Luz Reverón también ha indicado que el PP propuso modificar la ley de la Radiotelevisión Canaria pero las "estrategias de poder de algunos" llevó a una situación peor hasta poner en peligro los puestos de trabajo.



La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, ha reconocido que la propuesta no les gusta pero la apoyarán porque las familias de los trabajadores no pueden pagar la mala gestión de Santiago Negrín como presidente de la Radiotelevisión Canaria.



Dolores Corujo ha criticado la "nefasta gestión" del último presidente de la Radiotelevisión Canaria, así como la "permisividad" del ejecutivo canario, y ha cuestionado que con la "solución de emergencia" acordada hoy en último término la gestión quedará en "manos" del Gobierno regional.



El portavoz del grupo Nacionalista Canario, José Miguel Ruano, ha dicho que si se revisan las decisiones erróneas del pasado se encontrarán muchas cosas no adecuadas pero lo importante, ha añadido, es tomar una decisión sobre el presente para resolver los problemas.



José Miguel Ruano ha asegurado que comprende algunas "desconfianzas" y ha afirmado que trabajará para que la persona que ocupe el cargo de administrador único tenga el apoyo de todos los grupos , y ha recordado que algunas preguntas no tendrán respuesta hasta que haya una decisión judicial acerca de a quien corresponde la competencia para adjudicar los servicios informativos.



El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha subrayado que los problemas no se deben a la mala suerte ni a la ley y sí a que en el Parlamento de Canarias se decidió poner a comisarios políticos al frente de la Radiotelevisión Canaria.



Román Rodríguez ha recordado que a los ocho meses del nombramiento de Santiago Negrín se produjeron dimisiones de los miembros del consejo rector y, entre otras cuestiones que se producían contrataciones contrarias a las reglas, y ha agregado que incluso el equipo del presidente del ente "se marchó porque no lo soportaban".



El portavoz de Nueva Canarias no entiende ahora los "golpes de pecho" cuando era una "evidencia" que la situación acabaría mal, y ha agregado que para "rematar" Santiago Negrín adjudicó el contrato de informativos sin tener competencias para ello.



Nueva Canarias no ha participado en esta proposición de ley porque no se lo comunicaron y ha criticado la "mezcla explosiva de desidia" que ha habido durante años para no hacer nada y ahora rapidez para aprobar una ley, pero apoya la toma en consideración.