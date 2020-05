Madrid incorporará los plátanos de Canarias al menú de escolares vulnerables mes y medio después de tenerlos gratis

Algunos de los más de 11.000 escolares acogidos a los menús de la Comunidad de Madrid podrán finalmente comer plátanos de Canarias varias veces a la semana. Una de las tres empresas proveedoras de esos menús, Viena Capellanes, que desconocía el ofrecimiento de los productores plataneros canarios, formulado el 18 de marzo, ha anunciado que se ocupará de recoger en Mercamadrid las 36.000 piezas de fruta semanales donadas por Plátano de Canarias que despreciaron las otras dos compañías contratadas para ese servicio alimentario, Telepizza y Rodilla.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, tuvo que intervenir este miércoles públicamente para apaciguar las críticas desatadas al conocerse que la donación de plátanos había caído en saco roto por el desinterés de las dos compañías de comidas rápidas, que alegaron no disponer de logística para recoger la fruta regalada en Mercamadrid e incorporarla a los menús para escolares en situación de vulnerabilidad. Y no solo ha reaccionado la Comunidad de Madrid facilitando la aceptación de la donación, al menos a través de la tercera suministradora, especializada en comida de mayor calidad que las otras dos, sino que ha anunciado, además, que no se mantendrán hasta fin de curso lo polémicos menús, criticados ampliamente desde diversos sectores -incluido el Gobierno de España- por su escasa calidad dietética. Según anunció Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter, Madrid piensa regresar ahora a los tradicionales caterings especializados en comidas colectivas que garantizan una dieta más variada y equilibrada.

Como consecuencia de este asunto, la presidenta madrileña no paró este miércoles de responder en las redes sociales a algunos de los ataques recibidos. Entre otros destinatarios de sus respuestas estuvo el vicepresidente cuarto del Gobierno, Pablo Iglesias, que había elogiado su cambio de actitud respecto a los proveedores de menús para escolares.

Agradezco a @IdiazAyuso que haya decidido dejar de dar menús de comida rápida a los niños y niñas vulnerables de la Comunidad de Madrid y buscar una alternativa sana. La salud de los peques lo merecía. Rectificar en política no siempre es fácil y hay que saludarlo. — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) May 6, 2020