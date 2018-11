Marco Aurelio Pérez se deja querer y asegura que le gustaría ser el candidato del PP al Cabildo de Gran Canaria

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha negado este jueves que el Partido Popular le haya propuesto ser su candidato a presidir el Cabildo de Gran Canaria en las elecciones de 2019 pese a las noticias publicadas al respecto, aunque ha admitido que le gustaría.

"Ningún político puede decir que no le gusta nada en política. Si no, estaría mintiendo", ha dicho Pérez, que ha apostillado, no obstante: "pero lo que sí es cierto es que la decisión que pueda tomar sobre si voy o no voy a otra administración que no sea el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no la tengo lo suficientemente madura".

Por eso, ha afirmado que, de momento, "no hay candidatura de Marco Aurelio al Cabildo", y que "esa es la respuesta que le corresponde dar" a quienes le pregunten sobre el asunto, como han hecho aprovechando su participación en la presentación de la sexta edición del Foro Internacional del Turismo de Maspalomas Costa Canaria los periodistas, a quienes ha querido aclarar que él "no tiene ninguna decisión al respecto" aún.

Por eso, en relación a su posible postulación para presidente insular ha declarado: "la única certeza que hay al respecto es que soy el alcalde de San Bartolomé de Tirajana y que en estos momentos se está intentando pensar en personas que puedan ir encabezando diferentes candidaturas a lo que es el Cabildo de Gran Canaria".

Si bien ha reconocido que el debate sobre su eventual candidatura para esa corporación existe aunque su partido no haya tratado el asunto.

"No es que se me haya ofrecido por parte del PP, sino que personas que se mueven en los círculos políticos, no del partido, del que no tengo ningún ofrecimiento, me sugieren y me dicen: '¿oye, por qué no asumes esta nueva responsabilidad?', pero no tengo ningún ofrecimiento directo del partido", ha insistido en esa línea.

Y ha atribuido la existencia de ese debate a "los deseos de que haya cambios en el Cabildo y de que haya nuevas caras en el Cabildo". "Eso es lo que hay", ha concluido Marco Aurelio Pérez.