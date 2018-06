María Australia Navarro (PP) : "Vamos a tener el Ejecutivo más inestable de la democracia"

La secretaria general del PP en Canarias, María Australia Navarro ha vaticinado este viernes que con el socialista Pedro Sánchez como presidente, España va a tener "el Gobierno más débil e inestable de toda la historia de la democracia, acorralado por "populistas, independentistas y Bildu".



En declaraciones a los periodistas, Navarro ha afirmado, además, que con la aprobación de la moción de censura contra Mariano Rajoy "solo gana Pedro Sánchez, pero no el PSOE por mucho que lo estén celebrando hoy", pues "más pronto que tarde se darán cuenta de su error".



La dirigente del PP en Canarias ha manifestado que, desde el punto de vista de su partido, con la elección que se hay hecho en el Congreso "pierden España y Canarias, porque la mayoría de los españoles no queremos a Pedro Sánchez como presidente y tampoco que el país esté en manos de populistas, independentistas y Bildu".



Navarro ha advertido que la moción de censura "abre la puerta a la incertidumbre y pone en riesgo la estabilidad, la recuperación y el crecimiento", aunque ha subrayado que "no borra el magnífico trabajo llevado a cabo por el PP y por Mariano Rajoy", quien ha dejado de ser presidente tras siete años al frente del Ejecutivo.



Australia Navarro ha defendido que no existían "razones ni motivos para esta moción, que se ha basado en una interpretación interesada y que no corresponde con la realidad" de la sentencia del caso Gürtel.



Ha reiterado que en esa sentencia de la Audiencia Nacional no ha condenado a Rajoy, ni a ningún miembro de su Gobierno ni militante actual del PP, por lo que Navarro ha rechazado de nuevo los argumentos "falsos que se han utilizado para justificar la moción de censura".



Ante la nueva situación creada, ha anunciado que su partido "va a estar vigilante y no va a permitir que los asuntos vitales para el desarrollo económico y social de las islas se paralicen".



En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, ha manifestado que se había avanzado "mucho" en esta cuestión y se contaba con el resultado del comité de expertos constituido y ha confiado en que "no se reproduzca la situación de 2009", que fue cuando los socialistas aprobaron el modelo actual, "muy perjudicial para todas las comunidades y en especial para Canarias".



Navarro además ha dicho también que espera que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 salga adelante, porque son "magníficos" para toda España e "históricos" para Canarias, y porque son del PP, "por mucho que el PSOE, que hasta ahora los criticaba y votó en contra de su aprobación, ahora diga que los va a ejecutar.



En relación a la reforma de Estatuto canario, ha indicado que la comisión para la reforma del sistema electoral ha concluido con un acuerdo de las fuerzas políticas canarias, salvo CC y Agrupación Socialista Gomera, y su partido lo seguirá defendiendo.



En cuanto a la repercusión que pueda tener la moción de censura entre la militancia del PP, ha asegurado que el "único objetivo" de su partido es recuperar el poder de forma democrática lo antes posible por el interés de España y de los españoles.



El próximo martes se celebrará una reunión del comité ejecutivo nacional de su formación política, donde escucharán a su presidente, que marcará " la nueva hoja de ruta", ha señalado Navarro, quien ha recalcado que el PP es un partido "fuerte, muy unido y tiene músculo suficiente para recuperar la confianza de los canarios y ser la fuerza preferida en Canarias en 2019".