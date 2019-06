Mario Cabrera carga contra Román Rodríguez por la moción de censura: “Ha sido la traición más grande que he sufrido”

El secretario de Coalición Canaria (CC) en Fuerteventura, Mario Cabrera, ha arremetido este martes contra el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, por la participación de su partido en la moción de censura contra la presidenta del Cabildo majorero, la nacionalista Lola García (CC).

“Llevo años en política y, con todo el dolor de mi alma, la traición más grande que he sufrido ha sido esta semana de la mano de Nueva Canarias y en especial de Román Rodríguez y de Carmelo Ramírez”, este último secretario de Organización de NC, dijo Cabrera en declaraciones a El Espejo Canario.

Cabrera desveló contactos con Román Rodríguez y aseguró que habían negociado un acuerdo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Telde a cambio de mantener en la presidencia del Cabildo majorero a Lola García.

“Me han engañado como a un chiquillo, han abusado de la confianza y de la buena fe de quien siempre ha defendido la unidad nacionalista”, afirmó Cabrera.

En ese sentido, indicó que fue “a petición de Nueva Canarias” que se selló un acuerdo para el Ayuntamiento de Telde de alcaldía a tiempo compartido, a pesar de que Coalición Canaria no había solicitado el bastón de mando. La contrapartida era, según Cabrera, que Nueva Canarias mantuviese la estabilidad en el Cabildo de Fuerteventura.

Todo se torció, dijo, “cuando consiguen que el PSOE se les arrodille”, en referencia al acuerdo para el Gobierno de Canarias con Podemos y el partido de Casimiro Curbelo. “Engaños en política nos hemos llevado muchos, pero esto es una traición”, insistió Mario Cabrera en referencia a la moción de censura firmada por los consejeros de Nueva Canarias en la Corporación insular.

“De Román y Carmelo, como gente de procedencia humilde, pensé que su palabra era lo esencial, porque es lo que enseñan a los pobres cuando no tenemos más que la palabra, pero me he equivocado porque no es su caso”, agregó el líder de Coalición Canaria en Fuerteventura.

Sobre la “unidad nacionalista”, de la que Cabrera se ha mostrado partidario “por encima de los intereses” de cada organización política, el secretario insular de CC considera que “seguramente les ha podido más echar a Coalición Canaria que en avanzar” a la confluencia.

Este pasado lunes, Nueva Canarias registró junto a PSOE y Podemos la moción de censura para desbancar a Coalición Canaria de la presidencia. Entre las tres fuerzas suman los 12 consejeros que configuran la mayoría absoluta.

En la oposición se quedarán a partir del lunes 8 de julio, previsiblemente, los siete consejeros de CC y los cuatro del Partido Popular.