Miguel Ángel Pérez, el nuevo portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria: "Fui el primer sorprendido ante la propuesta de Luis Ibarra"

Miguel Ángel Pérez, nuevo portavoz del PSOE en el Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado que él fue "el primer sorprendido" ante la propuesta de su compañero Luis Ibarra para que fuese el portavoz del PSOE en la Institución insular.



Pérez ha calificado asimismo como "absolutamente falso" los titulares de algunos medios de comunicación que han atribuido el embarazo de la socialista Isabel Mena, número dos elegida en los pasados comicios, su nombramiento en el Cabildo.



El dirigente del PSOE ha asegurado que no existe un debate interno a la Ejecutiva insular "discordante" y que la propuesta presentada por Ibarra fue apoyada "de manera mayoritaria", con 23 votos a favor, cinco abstenciones y sin ninguno en contra.



Asimismo, ha considerado que se ha faltado el "respeto" a una compañera a la que admira "profundamente", con la intención de dañar al Partido Socialista y en especial, al secretario insular del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis.



La portavoz y coordinadora del grupo territorial de los socialistas canarios en el Senado, Nina Santana, ha coincidido con Pérez al afirmar que "no hubo debate sobre el embarazo ni sobre el puesto de Isabel Mena" quien, según ha resaltado, "seguirá teniendo un papel protagonista en el PSOE".



Santana ha estimado que hubo una propuesta a elegir y que se optó por un compañero "preparado, formado y competente", respaldado por un "gran equipo de hombres y mujeres" y que, además, no se saltaron "ningún procedimiento estatutario" del PSOE.



Ambos dirigentes socialistas han aseverado que la intención de algunos medios de comunicación ha sido "poner en duda al PSOE y a sus valores feministas", ya que, según Santana, "en ningún momento se ha ninguneado a Isabel Mena por estar embarazada como se dice".



Según ha afirmado la senadora, en este asunto se ha actuado en relación a las normas internas del partido y "todo el mundo aceptó y vio lógico" la propuesta de Luis Ibarra.